Inspiratie nodig voor je kerstinkopen? Hiér vind je de leukste cadeaus voor onder de boom

Libelle samen met McArthurGlen

Het bedenken van originele kerstcadeaus is ieder jaar weer een uitdaging. Wat geef je aan je broer, die alles al heeft? Of aan die ene tante die je een tijd niet hebt gezien? Het is de gedachte die telt, maar natuurlijk is het fijn als je cadeau in de smaak valt. Tussen déze ideeën zit ongetwijfeld iets leuks, en je shopt alles ook nog eens met kortingen tot wel 70%. Extra fijn in deze dure tijden.

Van fashion tot beauty

Van mode en accessoires tot cosmetica en keukengerei: in Designer Outlet Roosendaal en Designer Outlet Roermond vind je voor ieder wat wils. Voor de laatste modetrends ga je naar winkels als Scotch & Soda, Nikkie en Tommy Hilfiger. Of geef een mooi lingeriesetje cadeau, van merken als Triumph of Hunkemöller.

In Roermond vind je naast populaire kledingwinkels ook veel luxe designermerken. Wat dacht je van een mooie tas van Furla, of stijlvolle hakken van Jimmy Choo?

Merken die onder andere te vinden zijn in de outlets zijn Karl Lagerfeld (muts), The Body Shop (handcrèmes), Le Creuset (pan), Nike (sportlegging), Tommy Hilfiger (sneaker) en Fossil (armband).

Iets groots of kleins

Naast bekende modemerken vind je in de outlets nog veel meer fijne winkels. Denk aan de beauty- en verzorgingsproducten van The Body Shop, kookgerei van Le Creuset of sieraden van Pandora (in Roermond). En wie nog op zoek is naar een kleinigheidje: chocolade van Lindt en Art of Chocolate (allebei in Roosendaal) vallen altijd in de smaak.

Cadeaus voor mannen

Ook voor mannen vind je in de outlets originele cadeaus voor onder de boom. Voor een stijlvolle look ga je naar Boss of Marc O’Polo. Of doe een trui van Off-White of Daily Paper cadeau, allebei nieuw in Designer Outlet Roermond. Liever iets sportiefs? Sla dan je slag bij Adidas of Puma. Andere ideeën: boxers van Björn Borg, schoenen van Clarks (in Roermond) of een horloge van Fossil of Watch Station. Kortom: keuze genoeg!

Toch lastig om iets voor een ander uit te kiezen? Geef dan een giftcard. Die is in alle winkels geldig en komt altijd goed van pas.

Merken die onder andere te vinden zijn in de outlets zijn Off-white (telefoonhoesje, alleen in Roermond), Fossil (horloge), Zadig & Voltaire (trui, alleen in Roermond), The kooples (handschoenen) en Tommy Hilfiger (sokken).

Ook leuk voor de kinderen

Bij winkels als Vingino en Puma Kids shop je de hipste outfits, schoenen en accessoires voor de kleintjes. Of verras ze met een spel of puzzel van Ravensburger, te vinden in Roosendaal. Hier is ook een winkel van Haribo, waar je de adventskalender kan scoren.

Tip: neem de kinderen mee voor een gezellig dagje uit. Door de vrolijke sfeerverlichting en kerstversieringen is een bezoekje in deze tijd van het jaar extra bijzonder. Tussen het shoppen door kunnen zij zich vermaken in de overdekte speeltuin, of tijdens een ritje in het reuzenrad (in Roermond, tot en met 15 januari).

Het reuzenrad in Designer outlet Roermond.

Eet smakelijk

Heb je honger gekregen tussen het shoppen door? In de outlets zijn verschillende restaurants en cafés. Haal bijvoorbeeld een zoete snack bij Dunkin’ Donuts, of geniet van een warme chocomelk met gebak bij Illy's Casa del Caffè (in Roosendaal). Voor een uitgebreide lunch ga je naar Kamps (in Roermond) of La Place. Blijven jullie eten? Aanraders zijn de luxe frites van Sergio Herman’s Frites Atelier in Roosendaal en The Burger Federation in Roermond.

Makkelijk te bereiken



Met de auto ben je vanaf Eindhoven of Maastricht in 45 minuten in Designer Outlet Roermond. Hier parkeer je voor slechts € 4,- per dag op één van de 6.500 parkeerplekken. Wie liever met de trein reist, hoeft maar een kwartiertje te lopen vanaf station Roermond.



Ook Designer Outlet Roosendaal is goed te bereiken met het OV: vanaf station Roosendaal is het 5 minuutjes met de bus. De outlet ligt op 30 minuten rijden met de auto vanaf Rotterdam, en slechts 20 minuten vanaf Breda. Voor een hele dag parkeren op één van de 1.200 parkeerplekken betaal je € 3,-.

Scherpe aanbiedingen en nieuwe merken

Met meer dan honderd merken in Designer Outlet Roosendaal en tweehonderd merken in Designer Outlet Roermond is het onmogelijk om met lege handen naar huis te gaan. Benieuwd naar alle merken? Op de websites van Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal vind je een overzicht. Beide outlets hebben ruime openingstijden én zijn op Tweede Kerstdag geopend, leuk voor een dagje uit in de kerstvakantie. Plan hier je bezoek.