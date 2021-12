Interieurstyliste Chantal Bles: “Zó maak je een moodboard om je huis te stylen”

Libelle samen met Prominent

Interieurstyliste Chantal Bles laat in haar vlogs zien hoe je dit aanpakt. In de eerste vlog vertelt ze wat je nodig hebt voor het maken van een moodboard en laat ze zien hoe zij een moodboard met een warme, huiselijke stijl samenstelt voor een van haar klanten.

Inspiratie verzamelen

Afbeeldingen van interieurs, meubels en accessoires die je mooi vindt haal je uit tijdschriften, catalogussen of verzamel je online. Breng ook een bezoekje aan een bouwmarkt of verfwinkel om staaltjes mee te nemen van de kleuren die je aanspreken. Ook van behang, stoffen en tegels kun je online vaak staaltjes bestellen, of vraag er naar in de winkel. Het is belangrijk om alles thuis in het juiste licht te bekijken. Dan kan de kleur heel anders uitpakken dan in de winkel.

Het eindresultaat

Als het moodboard af is heb je een mooi uitgangspunt om te gaan shoppen en stylen. In de tweede vlog laat Chantal zien wat zij heeft geshopt in deze stijl én hoe de kamer er nu uitziet. Een heerlijke plek om thuis te komen!

Mix & match met Prominent

Prominent heeft een stijlvolle collectie banken en stoelen die passen in elk interieur. De zitmeubels zijn helemaal naar eigen smaak samen te stellen. Dus mix en match zelf met materialen en kleuren (er zijn maar liefst 200 materiaal- en kleuropties!) voor een mooi meubelstuk dat bovendien écht goed zit.

Laat je inspireren door Chantal's favorieten uit de vlog: de draaifauteuil X-106 en de hoekbank T-507.