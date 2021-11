Irene Moors stopt na 12 seizoenen met de TV Kantine: “Het is mooi geweest”

Dit betekent echter niet dat het programma ook stopt, zo benadrukt Irene: “Ik heb besloten dat het mooi is geweest. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Het is niet het einde van de TV Kantine, maar voor mij is het gewoon mooi geweest.’’

“Het is niet het einde van Carlo en Irene”

Ook hoeven we niet bang te zijn dat we de twee nooit meer samen gaan zien. Carlo is namelijk druk bezig met een programma-idee voor het tweetal. “We houden elkaar sowieso nog vast en het is zeker niet het einde van Carlo en Irene’’, zo vertelt Irene. “Alleen die pruiken en die dingetjes, daar ben ik... nou, niet klaar mee, maar dat hoeft niet meer.’’

Vertrokken bij RTL 4

Hoewel de TV Kantine op RTL 4 wordt uitgezonden, is Irene al een paar jaar vertrokken bij de zender, terwijl Carlo er nog wel werkt. Irene stond een paar jaar onder contract bij SBS 6 als presentatrice, maar mocht bij wijze van uitzondering als actrice nog wel actief blijven bij de TV Kantine.

Succesvol programma

Het programma is één van de meest succesvolle programma’s van de zender. Hoewel het al sinds 2009 op televisie te zien is, trekt het nog steeds meer dan een miljoen kijkers per aflevering en in 2010 won het zelfs de Gouden Televizier-Ring. Irene kreeg de nodige lachers op haar hand met haar persiflages van Kim Holland, Orgel Joke en prinses Laurentien.

Bron: RTL Boulevard