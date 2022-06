Irene Schouten is getrouwd en deelt mooie video van de bruiloft

Afgelopen week meldden we al dat Irene Schouten liet weten het mooiste huwelijkscadeau al in de pocket te hebben. Haar moeder Jolanda, die ook de motor is achter Irene’s schaatscarrière, kreeg een aantal jaar geleden een hersenbloeding en woont sindsdien in een verzorgingstehuis. Maar Irene vertelde dat ze nu een plek hebben gevonden waar haar moeder weer samen met haar vader kan wonen, en dat dit nieuws Jolanda enorm goed heeft gedaan.

Irene Schouten getrouwd

Irene’s humeur was daardoor opperbest gokken we zo, toen ze op zaterdag 18 juni in het huwelijksbootje stapte met haar Dirkjan. In de tuin van haar schoonouders, in het West-Friese Blokker (de streek waar ze elkaar leerden kennen). Op Instagram deelde ze een lieve video met haar fans van de grote dag, simpelweg voorzien van de caption ‘Just married’.

Video van bruiloft

Het filmpje is een prachtige compilatie van de ceremonie, inclusief De Kus. De drievoudige Olympisch kampioen droeg een mouwloze witte jurk met subtiele sleep en diep decolleté. Dirkjan koos voor een lichtgrijs pak met crèmewitte schoenen. Een kleurrijke bloemenzee vormde het decor.

Van harte, bruidspaar!

Irene Schouten trouwde in de tuin van haar schoonouders:

Bron: Shownieuws, Nu.nl