Irma Sluis maakt vanaf 13 november tv-comeback: en wát voor één

En niet in haar welbekende rol als gebarentolk, maar als presentatrice.

Strijden om de trofee

Samen met radio-dj Igmar Felicia gaat Irma Sluis het gloednieuwe kindertelevisieprogramma Hands up maken, met dove en slechthorende kandidaten én BN’ers. In deze nieuwe spelshow moeten zes duo’s allerlei opdrachten uitvoeren. Ze mogen daarbij alleen communiceren in gebarentaal. Elke week moet een duo de show verlaten, tot er uiteindelijk een duo overblijft dat de Hands up-trofee mee naar huis mag nemen.

Irma vindt het een eer om mee te mogen werken aan het programma, laat ze aan KRO-NCRV weten. “Zo leuk om te zien hoe enthousiast, respectvol en geïnteresseerd iedereen is, voor en achter de schermen!” Nog meer leuk nieuws: op de website van NPO Zapp kan iedereen vanaf de start van het programma ook talloze gebaren leren.

Bron: KRO-NCRV