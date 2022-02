Irritaties lopen hoog op bij kijkers ‘De avondshow met Arjen Lubach’

In het satirische programma besprak Lubach onder andere de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de Olympische Spelen.

Vinger op de zere plek

Laten we vooropstellen dat de kijkers erg blij zijn dat Arjen terug is met een nieuw programma. Zij keken jarenlang met plezier naar Zondag met Lubach en konden dan ook haast niet wachten op een nieuwe satirische show.

Ter voorbereiding op de show ging Arjen in de leer bij iemand die jarenlang uitvoerend producent was van The daily show. En dat heeft geholpen, want zoals gewoonlijk legt Arjen ook nu weer op een humoristische wijze de vinger op de zere plek. Kijkers moesten de eerste aflevering hard lachen.

Irritante lachband

Maar precies daaraan ergeren ze zich ook. Ze stoorden zich namelijk mateloos aan de nogal aanwezige lachband. Het gelach klonk als een knop die werd ingedrukt, terwijl er gewoon publiek aanwezig was. Kijkers snappen er niks van en de lachband is hét gesprek van de de avond. “Krijgt dat publiek per lach een gratis consumptie?”, reageert een kijker. Iemand anders zegt: “Jammer dat ze die lachband eronder monteren, totaal onnodig.”

Heeft Arjen Lubach in de Avondshow de lachers op de hand of heeft hij de lachers op de band? #Lubach #lachband pic.twitter.com/gvY0mSGSIo — dewoordspeling (@dewoordspeling) 22 februari 2022

Meh, gewoon weer standaard Lubach met z’n lachband, had hier veel meer van verwacht. #DeAvondshow — Victor Hopman (@victorhopman) 21 februari 2022

Vind die lachband echt erg storend of ligt dat aan mij. Echt zooo nep #deavondshow — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) 21 februari 2022

Kort, irritante lachband en m.i. matig lopend gesprek met gast. Individueel sterk #deavondshow — J. Brus (@Jebru91) 21 februari 2022

Morgen iets minder overdreven Amerikaanse lachband/publiek bij #DeAvondshow, verder is het helemaal prima! Is gewoon mini ZML. Hopelijk blijven de gasten boeiend. — Kəvinnn (@Kevinnnet) 21 februari 2022

Gelukkig vindt het publiek het wel leuk.#deavondshow #lubach — Osso (@ossoander) 21 februari 2022

Krijgt dat publiek per lach een gratis consumptie of zo…. 😖😖😖#DeAvondshow — Ruud van Hees  🏳️‍🌈 (@RuudVeHa) 21 februari 2022

#Lubach heeft de lachband ook weer afgestoft. #deavondshow — Jeroen Nab (dj Stoffel) (@stokecity68) 21 februari 2022

Jammer dat ze die lachband eronder monteren, totaal onnodig, voor de rest bevalt het wel #deavondshow — Twan (@PSVTwan) 21 februari 2022

Jezus die lachband is in een gesprek met iemand VRE SE LIJK #DeAvondshow — Charlotte 🍓 (@De_Egyptologe) 21 februari 2022

