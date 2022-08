Is Ben uit ‘B&B vol liefde’ jouw ware? Laat het ‘m vooral weten

Ben dacht in eerste instantie in ‘powervrouw’ Denise zijn match te hebben gevonden. Zij dacht daar iets anders over en vroeg hem vriendelijk het veld (de B&B van haar oom, dus) te ruimen. Maar Ben weet wat hij te bieden heeft en wil dat vrouwelijk Nederland niet onthouden. Daarom verzoekt hij ’s lands vrijgezelle dames middels een videoboodschap op het Instagramkanaal van RTL vriendelijk in zijn DM te sliden.

Ben mag gewoon via socials worden opgezocht

“Ik had eerlijk gezegd nog wel langer willen blijven. Ik hoop natuurlijk ook de liefde te mogen vinden. Mocht jij geïnteresseerd zijn in mij, zoek me gewoon via de socials”, klinkt het uit de mond van een ietwat teleurgestelde, maar daarom niet minder vastberaden Ben.

Ruud gaat hopelijk een oude liefde terugvinden

Ook Ruud wil nu toch eindelijk eens door Cupido getroffen worden. In hetzelfde filmpje vertelt hij: “Nou, ik heb besloten naar huis te gaan. Ik heb tegen Astrid verteld dat we zeker een klik hebben, zeker wat betreft humor. Respect is wederzijds, maar de liefde ga ik niet vinden. De liefde ga ik voorlopig denk ik thuis ook niet vinden. Ik zet hem niet helemaal on hold. Maar misschien ga ik wel terug, hopelijk… Kijken hoe het met mijn oude liefde is.”

Marion laat het er niet bij zitten

Het trio in de videoboodschap wordt compleet gemaakt door Marion, die nog altijd ‘gewoon lekker openstaat’ voor de liefde. “Ik laat het er zeker niet bij zitten. Als ik straks een leuk iemand tegenkom, dan sta ik daar zeker voor open. Liefde kun je niet dwingen, maar je moet er gewoon lekker voor openstaan. En dan komt het misschien wel weer een keer.”

Bron: Instagram