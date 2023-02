Is de lente in aantocht? Volgende week wordt zonnig

Februari is een maand waarin het zomaar ineens weer kan gaan sneeuwen. Maar we kunnen in februari ook te maken krijgen met de eerste lentedagen. Het lijkt er nu op dat het dat laatste wordt!

Weersvoorspelling: zon

Heerlijk voor de mensen die graag buiten aan de wandel gaan. Volgende week wordt het daar namelijk ideaal weer voor. Na weken van grijs, wisselvallig weer met veel buien wordt het volgende week zachter en zonniger.

Zachte temperaturen

Al vanaf morgen worden de temperaturen zacht. Met 9 tot 11 graden zitten de temperaturen een paar graden boven normaal. Een graad of 6 is nu namelijk gemiddeld voor de tijd van het jaar. In het weekend blijven de temperaturen zo, al kan er zaterdag nog een bui vallen. Vanaf zondag zet het zonnige weer in.

Veel zon en weinig neerslag

Het zal heel aangenaam voelen, want de wind gaat liggen en er zal geen of weinig neerslag vallen. In de nachten is een graadje vorst mogelijk, maar gelukkig stijgt de temperatuur ’s ochtends weer snel. De zonkracht zal een stuk sterker zijn dan de afgelopen maanden. Dat wordt lekker wandelen!

Zo vlak voor het voorjaar komt één tuinvraag steeds weer op: welke plant moet je nou wel en niet snoeien? Bij de clematis is het antwoord niet zo simpel, vertelt tuinvlogger Loes:

Bron: Weeronline.nl