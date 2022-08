Is een gele kiwi gezonder dan een groene? En 3 andere verschillen

Libelle samen met Zespri

Sweet & sour

Het grootste verschil tussen een groene en gele kiwi is natuurlijk de kleur. Maar wie de gele variant wel eens heeft geprobeerd, weet dat ook de smaak heel anders is. Een gele kiwi is een stuk zoeter, doordat er meer fructose en glucose in zit. Dat maakt het een fijne toevoeging aan zoete gerechten en desserts. De groene kiwi heeft een licht zure smaak, en doet het daarom heel goed in hartige recepten. Ook is het een populair ingrediënt in smoothies.

Wat zit er in?

Qua samenstelling lijken groene en gele kiwi’s best veel op elkaar. Ze bevatten allebei 16 belangrijke vitaminen en mineralen, zoals calcium, ijzer en vitamine C. Wel verschilt de verhouding een beetje. Zo zit er in 100 g groene kiwi 88 mg vitamine C, maar in een gele kiwi bijna twee keer zoveel, namelijk 152 mg. Andersom bevat een groene kiwi weer veel meer vezels, wat helpt om de spijsvertering op gang te brengen.

(Ver)schil

Wist je dat je de schil van een kiwi gewoon kan eten? Een groene kiwi heeft een vrij ruwe schil met ‘haartjes’, waardoor de meesten deze liever weggooien. Maar de schil van een gele kiwi is veel dunner en gladder, waardoor je deze prima kan eten. De schil van beide varianten zit zelfs vol vezels en vitaminen, al hoef je het voor het gezondheidsvoordeel niet te doen: dit deel van de kiwi is zo klein dat het maar weinig effect heeft. Gelukkig is de kiwi zélf ook al reuze gezond.

Goed gerijpt

Een gele kiwi kan je meestal gelijk opeten bij aankoop, een groene kiwi heeft langer de tijd nodig om te rijpen. Wil je een kiwi voor langere tijd bewaren? Bewaar ‘m dan in de koelkast, gescheiden van ander fruit. Als je de kiwi juist sneller wil laten rijpen, werkt het goed om deze in een papieren zak te steken of in een fruitmand te leggen, tussen de andere fruitjes.

Trek gekregen? Deze 3 verrassende recepten met kiwi zijn supergezond en staan in een handomdraai op tafel. Zeker eens proberen dus!

De ontbijt tortilla met pindakaas, banaan en kiwi.

Voor elk moment van de dag

Gezond leven hoeft niet moeilijk te zijn. Met de kiwi’s van Zespri krijg je in één keer 16 essentiële vitamines en mineralen binnen, van vitamine C en B12 tot calcium en ijzer. Voeg de kiwi’s toe aan je ontbijt, lunch of diner en haal het beste uit je dag. Kijk hier voor de meest originele recepten en laat je inspireren.