Is een peperdure bh nou écht beter dan een goedkoop geval?

Laten we vooropstellen dat niet iedereen de bovengenoemde keuze heeft. In zo’n geval voldoet een goedkopere bh natuurlijk altijd. Maar als je wél wat meer te besteden hebt, wat is dan de beste keuze? We zetten de voor- en nadelen op een rij.

Voordelen goedkopere bh

1. Open deur: ze zijn goedkoper dan dure bh’s

Dat maakt dat het eenmalig een stuk minder forse uitgave is dan bij een dure bh.

2. Minder duur = meer bh’s voor hetzelfde geld.

Als je er echt een aantal tegelijk moet kopen, kan het een flinke investering zijn. Voor het geld van één dure scoor je ook drie goedkopere bh’s.

3. Makkelijk verkrijgbaar

Goedkopere bh’s vind je niet alleen in lingeriezaken, maar ook bij grotere kledingmerken en -ketens. Als je daar toch al moest zijn is het makkelijk om ook meteen even een nieuwe bh uit de rekken te vissen.

Nadelen goedkopere bh

1. Ze blijven minder lang mooi

Het prijsverschil tussen bh’s zit ’m in de kwaliteit van het materiaal. Goedkopere bh’s zijn logischerwijs meestal niet gemaakt van de beste materialen, waardoor ze sneller zullen slijten dan duurdere bh’s van hoogwaardige stoffen. Vaak heeft dat te maken met onder andere de draaddichtheid: hoe dichter de stof geweven is, hoe langer hij mooi blijft. Maar omdat er dan meer stof verwerkt is per vierkante centimeter, is het vaak ook duurder.

“Je zou denken: katoen is katoen, maar dat is niet zo. Merken in het hoge segment gebruiken alleen de katoendraden waar geen bolletjes aan zitten. De resten daarvan worden weer gebruikt voor goedkopere kleding en beddengoed”, zegt lingerie-expert Fabienne Zwanenburg daarover tegen RTL Nieuws.

2. De bh is minder ergonomisch gevormd

Goedkopere bh’s worden meestal in massa’s geproduceerd. Dat is op zich geen verkeerde aanpak, maar het betekent wel dat er minder tijd gestoken wordt en kan worden in de afwerking en het meegeven van een pasvorm aan de bh. Daarnaast bestaat een goedkopere bh uit minder onderdelen dan een dure bh, wat de bh moeilijker te tweaken maakt voor een bepaalde vorm of maat borsten.

3. Niet altijd even inclusief

Goedkopere bh’s zijn vaak alleen te krijgen in de meest gangbare maten. Heb jij bijvoorbeeld een kleine omvang, maar wel een grote cup? Of precies andersom? Dan is de kans aanwezig dat jij niet terecht kan bij goedkopere merken. Het maken van zulke ‘bijzondere’ maten is namelijk kostbaar en past niet altijd in het productieproces van een massamerk.

Voordelen duurdere bh

1. Een goede bh gaat jaren mee

Omdat de kwaliteit van de stoffen zoals gezegd bij een dure bh vaak beter is dan bij een goedkope bh, blijft de bh veel langer mooi. Oók als je hem niet met de hand wast, maar in de machine. De stof gaat minder snel pillen, het kant gaat minder snel halen en het elastiek in de band rekt minder snel uit.

2. De pasvorm is vaak beter

Een dure bh bestaat uit meer onderdelen dan een goedkope bh. Zo bestaat een duurdere bh al gauw uit 45 of 46 verschillende onderdeeltjes en stukjes stof, een goedkope bh vaak uit 30 onderdelen. Hoe meer onderdelen er zijn, hoe specifieker de pasvorm van een bh afgestemd kan worden op een bepaald type borst. Daardoor wordt er automatisch ook meer tijd en aandacht gestopt in het maken van zo’n bh, wat de kwaliteit ook ten goede komt.

3. Ook bijzondere maten verkrijgbaar

Omdat bij duurdere merken het maken van een bh tóch al een tijdrovendere klus is dan bij goedkopere merken, kunnen ze net zo goed ook bijzondere maten meenemen in het productieproces. Daardoor is er eigenlijk voor iedereen wel een bh in de goede maat te vinden bij duurdere merken.

Nadelen duurdere bh

1. Nog een open deur: ze zijn duur.

Tja, het blijft gewoon een feit dat bijna 100 euro voor een bh een boel geld is. Laat staan als je er een aantal nodig hebt. Wij hebben schoenen en winterjassen in huis die goedkoper zijn dan dat.

2. Bijpassende slips en strings zijn ook duur

Veel vrouwen willen wel een matchende set, maar ja. Dan moet je ook weer de duurdere strings en slips kopen die bij de bh passen en zo kost het hele pretpakket een aardige duit.

3. Lastiger te krijgen

Niet iedere stad of dorp heeft een even uitgebreide lingeriezaak. Het kan even zoeken zijn naar een mooie, luxere bh als je daar behoefte aan hebt.

Eindoordeel

Het blijft een kwestie van afwegen wat je over hebt voor een bh en wat je behoeftes zijn qua draagtijd en -comfort. Als jij al gauw tevreden bent met hoe een bh zit, is het wellicht niet nodig om te investeren in een duurder model. Maar als jij zo’n type bent dat het liefst een bh zo snel mogelijk weer uittrekt aan het einde van de dag, kan het weleens de moeite waard zijn om te checken of dat misschien ligt aan de kwaliteit van de bh.

Tips

Een tip om het hoge aankoopbedrag te rechtvaardigen: reken uit wat het zou kosten per keer dat je hem draagt. Als een bh van 20 euro stuk gaat na 50 dagen dragen, maar een bh van 60 euro wel 200 dagen meegaat, is de bh van 60 euro op de lange termijn dus alsnog goedkoper. Vind je het lastig om in te schatten hoe lang een bh meegaat? Vraag dan een verkoper om advies.

Ook als je een wat meer afwijkende maat hebt kan het waardevol zijn om eens te investeren in een duurdere bh die wél de goede maat is. Twijfel jij of je de goede maat bh draagt? Check dan de video hieronder, waarin onze modevlogger Liselotte uitlegt hoe je je bh-maat op kan meten!

Bron: RTL, Modevlogger Liselotte.