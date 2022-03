Is eten maken met de airfryer wel écht zo gezond als we denken?

Een airfryer is eigenlijk precies wat de naam al zegt: een friteuse waarin je niet frituurt met olie, maar met hete lucht. Het is dus eigenlijk een kleine, net iets krachtigere heteluchtoven. Omdat je de olie dus niet nodig hebt, zou het eten uit de airfryer een stuk gezonder zijn.

70 procent minder vet

We kunnen opgelucht ademhalen: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je inderdaad een stuk minder vet binnenkrijgt wanneer friet in een airfryer wordt klaargemaakt. Het onderzoek laat zien dat er maar liefst 70 procent minder vet wordt gebruikt voor de bereiding. Dit komt neer op 45 kcal per 100 gram minder dan de traditionele frituurpan, schrijft Arendse Health Club.

Toch ook risico's aan airfryer

Toch waarschuwt het Voedingscentrum ons wel: “Een kroket uit een airfryer is weliswaar gezonder dan uit een frituurpan, maar het blijft een kroket. Die blijven om verschillende redenen alsnog ongezond”, valt te lezen op hun site. Dat klinkt voordehand liggend, maar het is wel degelijk een risico om te gaan denken dat je, omdat het een stuk gezonder is dan frituren, haast iedere dag frietjes of iets anders wat je normaal gesproken zou frituren kan eten. Maar dat is dus niet het geval, want zulke producten zijn in wezen nog steeds ongezond. Goed om te onthouden!

Acrylamide

Ook komt steeds vaker de vraag voorbij of er bij het airfryen niet veel giftige stoffen vrijkomen, in verband met de fikse temperaturen waarop het apparaat het eten klaarmaakt. De bekendste van zulke stoffen heet acrylamide en kan ontstaan als zetmeelrijke producten worden verhit boven 120 ºC. Gelukkig lijkt ook het ontstaan van die stof in een airfryer mee te vallen. Omdat een airfryer op lagere temperaturen bakt dan een traditionele frituur, ontstaat er wel wat acrylamide, maar minder dan bij een traditionele frituur.

Bron: Voedingscentrum, Arendse Health Club.