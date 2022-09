Is het voordeliger om je woning in de winter te verwarmen met gas of middels een airco?

Dat deden we met behulp van finance blogger en financieel coach Sabine Samsom van Financequeen.nl. Zij dook voor ons in de materie én ging in gesprek met een installateur van airco's. En we kunnen je alvast vertellen: haar conclusie is behoorlijk verrassend.

Gas versus airco

Sabine: “Wanneer je je woonkamer wil verwarmen middels een airco verbruik je 1 kWh per uur. Dat kost ongeveer € 0,60 per uur. Wil je diezelfde woonkamer verwarmen met gas, dan kost dit 1,5 m3 per uur. Wat dit kost ligt er natuurlijk aan hoeveel je voor gas betaalt. Stel dat dat € 3,50 per m3 is - een gebruikelijk tarief tegenwoordig - dan ben je € 5,25 per uur kwijt. Een wezenlijk verschil met die € 0,60 die je in het geval van een airco betaalt.”

Installatiekosten

Als je al een airco hebt hangen, dan is de conclusie natuurlijk snel getrokken: verwarmen middels je airco is voordeliger. Maar wat als je er nog eentje moet aanschaffen? “Een kwalitatief goede airco laten installeren kost al gauw tussen de € 2200 en € 2600", legt Sabine uit.

Is dat het waard?

Haal je dat er wel uit? “Hier heb ik een rekensommetje op losgelaten. Het verschil per uur tussen gas en de airco is € 4,65. Stel je koopt een airco van € 2400 en je deelt dat door de € 4,65 die je bespaart, dan kom ik tot de conclusie dat je het aankoopbedrag na 516 uur hebt terugverdiend. Dat betekent dat je de aanschaf van de airco al binnen één winter kan terugverdienen, afhankelijk van hoeveel uur per dag je de verwarming normaal gesproken aan hebt staan.”

Kleine kanttekening

Sabine plaatst hierbij wel een kanttekening: “Houd er rekening mee dat een airco niet je hele woning verwarmt, maar vaak alleen de kamer of verdieping waar de airco hangt. Ik heb de woonkamer nu als voorbeeld genomen. Daar verbruiken mensen vaak het meeste gas, dus daar kun je ook het meest besparen. Plaats je de airco in een kamer waar je minder verbruikt, dan verdien je de airco dus ook minder snel terug.”

Mobiele airco's

Er zijn ook mobiele airco’s die kunnen verwarmen, maar dat raadt Sabine niet aan: “Bij mobiele airco’s hang je vaak een slang uit het raam. Door dat openstaande raam verlies je weer veel warmte waardoor ze helemaal niet zo efficiënt zijn. Het échte verschil maak je dus vooral met een vaste airco.”

Lange levertijden

Wil je nog een airco aanschaffen voor deze winter? Wees er dan snel bij. Veel installateurs hebben het namelijk hartstikke druk. Sabine: “De installateur die ik sprak zit al vol tot het einde van het jaar. Daarnaast lopen de levertijden op. Wacht er dus niet te lang mee.”

