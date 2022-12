Is jouw verjaardag op déze dag in december? Volgens onderzoek is dat de slechtste dag om jarig te zijn

De Britse bloemenwinkel Interflora kwam tot dit resultaat. Wat er mis is met de dag? Ten eerste het weer: het is namelijk vaak koud en grijs buiten. Daarnaast heeft iedereen het druk. Men maakt zich klaar voor de feestdagen, heeft kerstborrels en plant nog even de laatste afspraken in voor de kerstvakantie. Pfff... moet jouw verjaardag daar ook nog tussen gepropt worden?

De slechtste dag om jarig te zijn

31% van de ondervraagden geeft aan dat er weinig mensen langskomen op hun verjaardag op de 16e december. Daarnaast is er nog een grote irritatie: verjaardagscadeautjes die zijn ingepakt in kerstpapier.

Verschrikkelijke puzzel

Nina Verberne, onze eigen coördinator van Libelle.nl, kan hierover meepraten. Ook zij is op 16 december jarig en baalt daar af en toe flink van: “Elk jaar probeer ik mijn verjaardag te vieren, maar het is een verschrikkelijke puzzel. De helft van mijn vrienden kan niet komen omdat ze een kerstborrel hebben of nog een verlaat sinterklaasfeestje.”

Meer pechvogels

Al dit leed geldt niet alleen voor jarigen op 16 december. Maar liefst 15% van alle jarigen in de maand december is niet blij met z’n verjaardag. Daarnaast zijn de maanden november en januari ook niet geliefd. 11% van de mensen die werden geboren in november is daar niet blij mee, net als 15% van de jarigen in januari.

De beste verjaardag

Wat nou wél een prettige verjaardag schijnt te zijn? 28 juli! Volgens onderzoek is dat de leukste datum. Waarom? Er is een grote kans op mooi weer, de salarissen zijn net binnen én mensen hebben het in die periode vaak rustig. Krijg je graag dure cadeaus? Dan kun je je verjaardag het beste in augustus vieren. Het schijnt namelijk dat die geluksvogels duurdere cadeaus krijgen dan de jarigen in de andere maanden.

Wél fijn aan jarig zijn in december: je bent aardiger én gezonder dan diegenen die in een andere maand zijn geboren.

Bron: Interflora