Is voor je gevoel ineens iedereen ziek? Dat kan kloppen

De cijfers uit het onderzoek laten al een aantal weken een stijgende trend zien in het aantal mensen dat zich meldt met luchtwegklachten als verkoudheid of benauwdheid. Coronagevallen zijn in die cijfers niet meegeteld.

Geen verrassing

Harald Wychgel van het RIVM is totaal niet verrast door de cijfers, zegt hij tegen RTL: “Het hoort bij deze periode van het jaar. We gaan weer vaker naar werk, kruipen thuis dichter tegen elkaar aan en komen in elkaars hoest- en nieszone. Dit zie je altijd rond deze tijd van het jaar gebeuren.”

Niet gewend na vorig jaar

De reden dat het nu ineens wel lijkt alsof het heftiger is dan andere jaren, is misschien wel omdat het vorig jaar anders was, denkt Harald. “Toen hielden we goed afstand, en dat is killing voor dit type virussen.” Omdat we daardoor een jaar hadden met nauwelijks normale griepgevallen, valt het dit jaar extra op als ze er wel zijn. Vooral als er ineens meerdere collega’s van één afdeling wegvallen, bijvoorbeeld. Het ziekteverzuim op het werk steeg van 3,9 procent in augustus naar 4,2 procent in september.

Voorkomen is beter

Willen we voorkomen dat nog meer mensen ziek worden, dan is de oplossing volgens Harald simpel: minder naar werk, minder naar drukke plekken: “De regel is nog steeds: blijf thuis bij klachten. Als iemand verkouden is en toch naar werk gaat, dan infecteer je daar anderen.” Of het nou om corona gaat, of om andere virussen.

Heftige griepgolf

Er wordt dit jaar om diezelfde reden een heftige griepgolf verwacht door sommige deskundigen. Omdat er vorig jaar nauwelijks immuniteit is opgebouwd voor de griep omdat dat simpelweg niet nodig was omdat we toch al bij elkaar uit de buurt bleven, kan het zijn dat we dit jaar extra vatbaar zijn. Maar of het echt zover komt blijft afwachten.

Maatregelen

Onder andere de eventuele coronamaatregelen die eraan komen spelen een rol. “Hoe meer maatregelen, hoe groter de kans dat er weer geen griep is”, aldus gezondheidsonderzoeker John Paget van het Nivel. Maar ook de bescherming van de griepprik speelt mee. Voor komend jaar heeft het ministerie ruim een half miljoen extra prikken ingekocht en krijgt een grotere groep een oproep om hem te komen halen dan gebruikelijk. Ook als je geen uitnodiging hebt gehad is het mogelijk om de griepprik te halen.

Bron: RTL, Nivel.