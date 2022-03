Italiaanse droombruiloft? Déze regio in Italië betaalt je om hier te komen trouwen

Grote tafels, veel eten en wijn en goed gezelschap: dat is waarschijnlijk hoe je een Italiaanse bruiloft voorstelt. De hele bruiloft wordt met dit geld waarschijnlijk niet gedekt, maar het is in ieder geval íets. Want ga je trouwen in de regio Lazio? Dan krijg je 2.000 euro.

Ingekakte huwelijksindustrie

Geloof het of niet: maar de huwelijksindustrie is in deze regio flink ingekakt. Tijdens de pandemie werden een hoop bruiloften uitgesteld. Om deze industrie eens een flinke boost te geven, kwam de regio met het initiatief Lazio in love.

De regio ligt in het midden van Italië en wordt begrensd door Toscane, Umbrië, Abruzzen, Molise, Campania en de Tyrreense Zee. Het maakt dus niet uit of jij in een romantisch Italiaans dorp wil trouwen, of aan het strand: in deze regio vind je het allemaal.

Lazio: regio van de liefde

Lazio is voor een hoop bruidsparen een populaire regio. In 2019 kozen meer dan 15.000 bruidsparen ervoor om hun liefde in Lazio te verenigen. Helaas heeft de pandemie flink wat roet in het eten gegooid: sinds het begin van de coronacrisis werden er slechts 9000 bruiloften gehouden. Nicola Zingaretti, de president van Lazio zegt hierover: “De regering is nodig om een sector te ondersteunen die veel last heeft gehad van de economische crisis.” Op deze manier wil de regio het trouwen hier weer aantrekkelijk maken.

Wat moet je doen?

Goed nieuws, want deze actie is niet alleen voor Italianen. Ook buitenlanders die tussen 1 januari en 31 december 2022 in Lazio trouwen, kunnen 2000 euro ontvangen om hier hun bruiloft te houden. Wat je ervoor moet doen? Simpel: lever vanaf maandag maximaal vijf bonnetjes in bij de regionale overheid die laten zien dat je geld hebt besteed aan bloemstukken, weddingplanners, autohuur, kasteeltjes of romantische diners.

Een kleine sidenote: het budget is niet oneindig, dus wees er snel bij. De regio heeft maar liefst 10 miljoen euro aan de kant gezet voor deze actie. Je kunt tot uiterlijk eind januari 2023 je bonnetjes inleveren bij de overheid, of zolang de voorraad strekt. Trouw je in november en is de pot al leeg? Dan heb je helaas pech.

