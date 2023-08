Ja, het kan: ruiken dat het gaat regenen

We kennen allemaal die lekkere, frisse geur die in de lucht hangt na een regenbui. Maar wist je dat het ook mogelijk is om regen te ruiken nog vóór het losbarst? Dat komt door een wetenschappelijk verschijnsel genaamd ‘petrichor’. Wanneer droge grond vochtig wordt, zoals door de hogere luchtvochtigheid vlak vóór een regenbui, ontstaat er een aardse geur die de aankomende bui verklapt.

Bloed van de goden

De term ‘petrichor’ een samenvoeging van de Oudgriekse woorden voor ‘steen’ en ‘bloed van de goden’. Het verschijnsel werd voor het eerst genoemd in 1964 door Australische onderzoekers, en later is het onderwerp verder uitgeplozen door wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology.

Aards aroma

Petrichor is een combinatie van geurige chemische verbindingen. Bepaalde bacteriën zetten rottend organisch materiaal om in voedingsstoffen voor planten en andere organismen. Dit komt in de grond terecht. Wordt de grond vervolgens vochtig, dan verspreid de stof zich in de lucht en ontstaat dat kenmerkende aardse aroma.

Aha, dus zó zit dat

Een stofje dat hierbij vrijkomt is geosmine. Het is dit molecuul dat bijdraagt aan de aarde geur. Mensen kunnen geosmine al bij een extreem lage hoeveelheid ruiken. Als het lang droog is geweest, vertraagt het rottingsproces. Bij vochtige omstandigheden komt het echter weer sneller op gang. Wanneer regendruppels op de grond vallen, met name op poreus steen of losse aarde, spat het water op en belandt onder andere geosmine als deeltjes in de lucht. Deze deeltjes kunnen met de wind meevoeren, waardoor je verderop al ruikt dat het gaat regenen.

