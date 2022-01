Jacob Derwig kan door ‘De slimste mens’ niet meer normaal over straat

“Dat programma heeft meer los gemaakt dan wat ik ooit heb gemaakt”, vertelt hij. “Mensen op straat of vrienden van mijn kinderen feliciteren mij. Veel meer mensen zien zo’n programma en leven heel erg mee.”

Niet slimmer

Jacob is natuurlijk blij en trots dat hij het programma heeft gewonnen. Hij is zelfs de eerste acteur in de geschiedenis die De slimste mens is geworden. Toch denkt hij niet dat hij meer weet of slimmer is dan columnist Frank Heinen, zijn concurrent in het bloedstollende tv-spel. “Maar op de goede momenten wist ik dat ene woord of puzzeltje wel en heb ik het gered.”

Acteurs kunnen veel meer

Hij is wel blij dat hij heeft gewonnen, omdat hij zo kan laten zien dat acteurs wel meer kunnen dan alleen maar heel veel tekst onthouden. Hij sprak in zijn dankwoord ook heel bewust het Nederlandse publiek aan en vroeg om in 2022 vooral kaarten te kopen voor theatervoorstellingen. “We hebben die steun nu zó hard nodig”, zei de acteur. “Het hele systeem is in de war. Oudere mensen durven nog niet zo goed, jongere mensen weten niet goed dat de theaters weer open zijn en dat er kaarten gekocht kunnen worden.”

Bron: NPO Radio 1