Jacob uit ‘B&B vol liefde’ zet vriendin het huis uit: “Hij saboteert alles”

Eind oktober vertelde Jacob in een interview met het AD dat hij verliefd was. De 54-jarige Carla veroverde zijn hart en trok na een maand zelfs al bij hem in. Deze Portugese romance bleek helaas van korte duur, als we de berichten op social media mogen geloven.

Nieuwe woonruimte

In een Facebook-groep voor Nederlanders en Belgen die in Portugal wonen, deelt Carla een bericht dat ze met spoed op zoek is naar nieuwe woonruimte. En er zit haast achter. “Ik moet voor dinsdagavond 14 december weg zijn”, schrijft ze in het bericht.

Voor middernacht weg

Een van de andere leden van de groep stelde de vraag die iedereen in zijn hoofd had: wat is er gebeurd achter de poort van de indrukwekkende B&B van Jacob? Carla antwoordt: “Wat heeft hij gedaan om mij boos te maken? Mijn motorhelm verstoppen, kamers waar mijn spullen staan op slot doen en geen medewerking geven. Alles saboteren, maar wel eisen dat ik voor middernacht weg ben.”

Bron: RTL Boulevard