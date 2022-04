Twee maanden geleden mishandelde rapper Lil Kleine zijn vriendin Jaimie voor hun huis. De bewakingscamera legde dit vast en enkele dagen later waren de beelden overal te zien. Jorik Scholten, zoals de rapper heet, werd opgepakt, maar is kort geleden weer vrijgelaten.

Rotte periode voor Jaimie Vaes

Na een lange radiostilte schuift Jaimie donderdagavond aan tafel bij Khalid Kasem. Op de vraag hoe het met haar gaat, antwoordt ze dat het goed gaat. “De ene dag beter dan de andere, maar dat houd je nog een tijdje”, zegt ze. “Ik heb goede hulp en lieve vrienden en familie om me heen. Maar het is wel een rotte periode, het is niet makkelijk.”

Verschuiving van de dynamiek

Wanneer Khalid vraagt naar de relatie tussen Jaimie en Jorik, vertelt ze dat het eerste jaar heel leuk was. “Je hebt mooie momenten, je bent verliefd. Maar dan verschuift de dynamiek. Je gaat van een voetstuk naar de grond en dat meerdere malen per week. En dat bouw je dan langzaam op.” Toch is ze al die tijd bij hem gebleven. “Als je van iemand houdt, ga je daar niet zomaar weg. En nog steeds, hoe gek het ook klinkt, kan je iemand missen. Ook als je weet dat diegene niet goed voor je is”, vertelt ze verder. “Met de volle overtuiging ga je die relatie in. Je hart en ziel ligt bij zo’n persoon.”

Niet altijd fysiek geweld

In zo’n (emotioneel) gewelddadige relatie laat iemand eerst tijdens een uit de hand gelopen discussie ineens een andere kant van zijn karakter zien. “Die kant komt dan steeds geleidelijker en duidelijker naar boven.” Dit uitte zich niet direct in fysiek geweld, legt Jaimie uit. “Fysiek geweld gaat wel weg. Woorden en gedrag blijven hangen. Het is niet te bevatten dat iemand die zoveel van je houdt je zoveel pijn kan doen. Die dynamiek is heel gek”, zegt ze geëmotioneerd.

Twee maanden geleden mishandelde rapper Lil Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes voor de deur van hun huis. Nadat alles uitkwam in Nederland kreeg Jaimie veel berichten van vrouwen in een soortgelijke situatie. “Ik besefte me ‘ik ben dus niet gek’”. #KhalidenSophie pic.twitter.com/8G5opcQjwL — Khalid & Sophie (@khalidensophie) 7 april 2022

Gelekte beelden van mishandeling

Over het filmpje waarin te zien is hoe Jaimie mishandeld werd door Jorik, kon Vaes vanwege het strafrechtelijke onderzoek inhoudelijk niet veel kwijt. Maar het was volgens haar een avond als zovelen. “Een avondje uit. Onderweg ontstaat er frictie en een woordenwisseling en dan escaleert dat, tot dat dus. Wat op de beelden te zien is.” Jaimie is stiekem blij dat de confronterende beelden zijn gelekt. “Als het niet zo expliciet naar buiten was gekomen had ik hier niet aan tafel gezeten en had ik nog in dezelfde situatie gezeten”, is haar reactie. “Er is geen weg terug. Dit had ik even nodig.”

Jaimie Vaes bebloed in de lobby op Ibiza

Vorig jaar kwam ook naar buiten dat Jaimie ‘bebloed’ in de lobby van een hotel op Ibiza zou zijn gesignaleerd. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Hier deed ze geen aangifte van. Later verscheen er wel een video waarin Jaimie en Lil Kleine samen hun verhaal deden. Alles leek weer goed te gaan tussen die twee. In het filmpje beloofde Jorik in het vervolg wat liever te zijn voor zijn Jaimie.

Over die avond kan Jaimie niet veel kwijt, behalve dat er “het een en ander is gebeurd wat niet oké was.” Ze zegt dat ze naar het politiebureau was gegaan om een verklaring af te leggen, die ze later weer introk omdat ze Jorik wilde beschermen. “Ik wilde helemaal niet dat het ging escaleren.” Wanneer ze het filmpje terugkijken, raakt Jaimie zichtbaar geëmotioneerd. Ze is op de beelden totaal niet zichzelf en zat daar niet met ‘100% overtuiging’. Het filmpje was meer een soort ‘crisismanagement’, om nog te redden wat er te redden viel. Ze hebben gewoon een tekst opgelezen. “Het was een signaal naar het publiek toe, om het niet verder te laten escaleren in het nadeel van de carrière van mijn ex-vriend”, legt ze uit. “Liefde maakt blind. Ik geloofde toentertijd dat het écht anders kon.”

Aangifte tegen Lil Kleine

Jaimie ziet nu in dat ze toen niet de juiste begeleiding kreeg. Inmiddels heeft ze wél goede mensen om haar heen en heeft ze aangifte gedaan tegen Lil Kleine. Buiten de aangifte om moeten er nu nog veel ‘civiele zaken’ worden afgehandeld, zoals het verbreken van de relatie tussen Jaimie Vaes en Lil Kleine. “Ze hadden geen huwelijk of partnerschap, maar ze hebben wel een minderjarige zoon”, zegt haar advocaat Kim Beumer hierover.

Verhuizen naar Ibiza

Over de video waarin Lil Kleine onlangs spijt betuigde kan Jaimie boos worden. “Mijn werkelijkheid is heel anders dan hoe hij zich nu voordoet. Hij heeft een heel andere houding naar mij toe.” Ze gelooft dan ook niet in de woorden van haar ex-partner. Om zich volledig op haar toekomst te richten, vertrekt ze binnenkort met haar zoontje Lio naar Ibiza. “En dan is het een weg van herstel. Het rouwproces kan ik hopelijk achter me laten.”

Jaimie Vaes vertelt over een eerdere mishandeling op Ibiza. Op uitdrukkelijk verzoek van het management van Lil’ Kleine kwamen ze toen met een statement. Vaes: “Het is gewoon een stukje tekst, dat neem je op en de beste versies worden verspreid.” #KhalidenSophie pic.twitter.com/RxsATwVoEA — Khalid & Sophie (@khalidensophie) 7 april 2022

Op Twitter krijgt Jaimie veel steun van de kijkers. Ze vinden het knap dat ze zo haar verhaal durft te doen en ze zijn blij dat ze eindelijk de stap heeft gezet om aangifte te doen tegen Jorik Scholten. “Onwijs stoer en moedig van Jaimie Vaes. Jouw verhaal zal veel vrouwen steunen en aanmoedigen om de juiste stappen te zetten”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Ik zie een sterke vrouw die goed uit haar woorden komt. Laat het een voorbeeld zijn voor alle andere vrouwen zijn die in zo’n situatie zitten.”

Diep respect voor #Jaimie #Vaes, die hoe moeilijk dat ook is, toch uit haar gewelddadige relatie met Lil’Kleine is gestapt en haar ervaringen met haar ex deelt met de buitenwereld. #huiselijkgeweld #partnergeweld #LilKleine #giftigemannelijkheid #JaimieVaes #KhalidenSophie — Jos Poelman (@PoelmanJos) 7 april 2022

Ik zie een sterke vrouw die goed uit haar woorden komt. Laat het een voorbeeld zijn voor alle andere vrouwen zijn die in zo’n situatie zitten. #jaimievaes @khalidensophie — Danielle van Hoek (@DaniellevanHoek) 7 april 2022

Wat onwijs stoer en moedig van @JaimieVaes. Jouw verhaal zal vele vrouwen steunen en aanmoedigen om de juiste stappen te zetten. #trots #powervrouw #KhalidenSophie — Joycie (@joycie_de) 7 april 2022

Respect voor #Jaimievaes , want reken maar dat dit heel moeilijk was. Heel goed dat ze haar verhaal doet, hoort bij de verwerking. #KhalidenSophie — Nelski (@nelski13) 7 april 2022

Wat een reacties op Jamie Vaes bij #KhalidenSophie. Wat een sterke vrouw. En wat een vreselijke dingen heeft ze meegemaakt. Bewust gemanipuleerd door het management. Ik wens haar alle goeds. — Shareena (@Shareena1983) 7 april 2022

Heel veel respect voor Jaimie Vaes dat ze (zover ze kan) haar verhaal verteld❤️ #KhalidenSophie — Kim🤱🏼 (@KQKim) 7 april 2022

Wat stoer dat Jaimie er is gaan zitten om (een deel van) haar verhaal te doen. #khalidensophie — Mark (@markdehaann) 7 april 2022

Bron: Khalid & Sophie, Twitter