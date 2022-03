Jammer! We moeten langer wachten op het vierde seizoen van ‘Oogappels’

Anders dan de eerste drie reeksen wordt de vierde reeks van de komische dramaserie dus niet in het voorjaar worden uitgezonden. Het wordt nu in tegenstelling tot eerdere berichten pas komend najaar. Wel weer op de vertrouwde zender NPO1.

OPNAMES AL BEZIG

De opnames van het nieuwe seizoen zijn al enige tijd in volle gang. Dat er een nieuw seizoen gemaakt wordt, komt niet als een verrassing, want de voorgaande seizoenen waren namelijk razend populair. Zo was het derde seizoen van de komische dramaserie een enorme kijkcijferhit. Gemiddeld keken er zo’n 1,3 miljoen mensen per aflevering.

CLIFFHANGER

Oogappels gaat over vier gezinnen, waarbij de ouders alle ballen in de lucht proberen te houden, terwijl ze dealen met de puberperikelen van hun kinderen. De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht. De serie wordt grotendeels opgenomen in en rondom Amersfoort.

Bron: AD