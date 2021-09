Jan Dulles staat stil bij de eerste verjaardag van zijn overleden dochtertje Donna

“Donna Maria. 13-09-2020/19-12-2020. We missen je. Elk uur van de dag”, staat er. Het regent steunbetuigingen in de reacties onder de post. Onder meer Simon Keizer, die zelf een tweede kleintje verwacht met zijn vrouw Annemarie, reageert met een eenvoudig, maar veelzeggend hartje. Zangeres Lisa Lois plaatst een vlinder, een symbool dat vaker wordt gebruikt bij het overlijden van een kind.

Middenrif

Donna overleed door een scheurtje in haar middenrif, blijkt later uit onderzoek. “Dat is nooit gezien op de echo’s. Dat moet dan een erg klein scheurtje zijn geweest dat is gegroeid naarmate zij zelf groeide. Van het ene op het andere moment, ik heb zelf het idee dat het in één dag gebeurd is, is haar maag door het scheurtje heen naar boven gekropen”, vertelde Jan Dulles later in een gesprek met Humberto Tan.

Trauma

Kort geleden bezocht de zanger met Frans Bauer in het programma Tour de Frans het graf van zijn kleine meid. “Kun je ooit zoiets verwerken?”, vraagt Frans aan Jan. “Ja, dat denk ik wel. Alleen, het is een soort trauma dat altijd bij ons blijft”, aldus Jan. Hij vervolgt: “De dood van een kind... het krijgt wel een plekje, maar het is gewoon iets onbegrijpelijks.”

Zwangerschap

Een lichtpuntje in de tragische periode waarin Jan Dulles en zijn gezin zich bevinden sinds het overlijden van Donna, is de zwangerschap van zijn vrouw Caroline: een derde Dulles is onderweg. “Met een ietwat gemengd gevoel willen wij vandaag aan jullie vertellen dat we weer een baby verwachten”, schrijft hij eind mei op Instagram. “Na het verdriet dat wij, en onze naaste familie, de afgelopen maanden hebben doorgemaakt is dit lichtpuntje, dit nieuwe leven, van harte welkom.”

December

Hij vervolgt: “Als alles goed gaat, komt ons derde kindje tegen het eind van het jaar. Dat zal een emotionele decembermaand worden. We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbij gaat dat we niet aan Donna denken.” Kort na de aankondiging maakt hij ook het geslacht bekend: de derde Dulles wordt een meisje.

