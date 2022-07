Janine Abbring: “Ik denk dat veel mensen op tv onzeker worden van vuilspuiterij”

Janine spreekt zondagavond in het avondvullende programma als eerste met Humberto Tan. Als Zomergasten (20.20, NPO2) eenmaal weer is begonnen, gaan mensen los over het programma op sociale media. De presentatrice probeert dat te negeren, vertelt ze in een interview met Mezza. “Ik ben nu al een beetje aan het minderen en als het echt begint, kijk ik helemaal niet meer. Maar er glipt altijd iets doorheen.”

Wat ze dan soms leest, blijft moeilijk, erkent Janine. “Ik zou nu stoer tegen jou moeten zeggen: opmerkingen over mijn uiterlijk of mijn kunnen doen me niets. Ik vínd dat ik dat moet zeggen, op mijn fucking 46ste. Maar ik vind het ook hypocriet erover te liegen, want het doet me wat. Het doet altijd een beetje pijn.”

Pose aannemen van zelfverzekerdheid

In een eerder interview met Libelle zei Janine last te hebben van extreme onzekerheid. Haar pestverleden heeft wel geholpen om een pose aan te nemen van zelfverzekerd zijn. “Ik denk ook dat ik er eerlijker over ben dan andere mensen. Ik denk dat veel mensen op tv onzeker worden van vuilspuiterij. Vooral als het structureel is, dan gaat het onder je huid zitten.”

Nieuwe liefde Jeroen Wollaars

De relatie van Janine liep afgelopen jaar stuk, maar ze heeft nog goed contact met haar ex-vriend. Ze hebben een soort co-ouderschap over de hond Tess die ze samen hadden. Inmiddels heeft Janine weer een nieuwe liefde: Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars.

“Het is fijn om met iemand samen te zijn die hetzelfde vak uitoefent”, zegt ze. “Die ook in de ochtend samen met jou zijn krantje wil lezen. Die snapt hoe gefocust je moet zijn voor je werk. Ik ga hem niet vlak voor zijn uitzending storen met onzinnige dingen, bijvoorbeeld. En waar we ook allebei hetzelfde in zijn: we hechten waarde aan alleen zijn. Vanochtend appte ik: fijn hè, weer allebei alleen in ons eigen huis. Dat is ook romantiek, dat je dat kan erkennen.”

Bron: Mezza/AD