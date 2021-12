Janneke (42): "Ik had in de haast de deur achter me dichtgetrokken"

Janneke (42): “Eerste Kerstdag, verplicht in ons goeie goed wandelen op ongemakkelijke schoenen met muitende pubers in het gezelschap. Traditie! Bij terugkeer ontdekte ik dat ik in de haast de deur achter me had dichtgetrokken zonder aan de sleutel te denken. De buren die een reservesleutel hebben, vierden kerst op Lanzarote. Er zat net peperduur driedubbel geïsoleerd glas in de ramen, er was geen denken aan een ruit ingooien, zou dat al lukken. De sleutelservice zei er over ‘een uur of twee’ te kunnen zijn tegen het drievoudige tarief.

Ik kon wel huilen, maar de familie kon er gelukkig om lachen. De twee hoogbejaarden werden in een auto gezet met de motor aan zodat ze het niet koud kregen, mijn man en broer hebben de vuurschaal naar de voortuin gesleept en die aangestoken en mijn zus heeft via Thuisbezorgd wat te eten en te drinken laten bezorgen. Het duurde drie uur voor we weer naar binnen konden, maar het was een van de leukste Eerste Kerstdagen ooit.”