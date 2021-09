Janny én bakkers kijken uit naar het nieuwe seizoen van ‘Heel Holland Bakt’ dat vanavond begint: “Ik heb de tent echt gemist”

Vanaf vanavond kunnen we opnieuw genieten van oud-deelnemers Narcis uit 2013, Jacques uit 2014, Filiz uit 2015, Hidde uit 2016, Manuela uit 2016, Gwenn uit 2017 en niemand minder dan destijds grote kijkersfavoriet Cas uit 2018.

Eerste beelden

“Ik heb de tent echt gemist, het is super om hier weer terug te zijn”, vertelt hij in de eerste beelden van het nieuwe seizoen die alvast uitgezonden werden door RTL Boulevard. Ook jurylid en culinair journalist Janny van der Heijden is blij iedereen weer te zien. “Iedereen bij Heel Holland bakt is één grote familie, dus om zo een deel van je familie weer terug te zien is ontzettend leuk. Het is natuurlijk uit meerdere jaren dus het is echt een feest der herkenning.”

Appeltaart

De eerste opdracht vanavond wordt het bakken van een appeltaart. Zoals altijd begint de aflevering met een signatuuropdracht, dus moeten de bakkers iets persoonlijks toevoegen aan de taarten. “Ze moeten echt wat extra’s doen, met de smaak, of met het uiterlijk. Het is niet zomaar een appeltaart", waarschuwt Janny.

Strenger

Hidde, de oud-kandidaat uit 2016, kijkt naar het avontuur uit maar is op zijn hoede. “Ondanks dat je al een keer in de tent hebt gezeten is het wel echt mega spannend", vertelt hij. De zenuwen zijn niet helemaal voor niets. Janny kijkt dit jaar namelijk misschien wel iets strenger naar de baksels: “Omdat de deelnemers de wetten van de tent kennen zoals wij dat weleens noemen, kunnen we ook extra kritisch kijken.” Wij zijn benieuwd naar het nieuwe seizoen!

Bron: RTL Boulevard, Omroep MAX.