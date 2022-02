Jantine heeft geen middagdip meer dankzij déze leuke challenge

Libelle samen met Albert Heijn

Jantine: “Ik eet al jaren vegetarisch omdat ik denk dat dat beter is voor mijn lijf, en natuurlijk ook voor de dieren. Ik probeer zelfs plantaardig te eten, maar dat lukt nog niet helemaal. Een cracker met kaas vind ik gewoon té lekker. En als een van mijn kinderen iets gebakken heeft met een ei erin, neem ik daar ook gewoon van. Het moet wel leuk blijven.”

Jantine: “De recepten zijn eenvoudig, maar heel gevarieerd”

Soep of groente-omelet

“Ik train voor de marathon en volg een trainingsschema. Het leek mij gezond om daarbij meer groenten te eten, maar vooral tussen de middag vond ik dat lastig. Ik werk op een school en neem mijn eigen lunch mee, en dan viel ik toch vaak terug op brood. Rauwkost erbij lukte nog wel, maar ik wilde meer doen. Daarom heb ik in de FoodFirst Leefstijlcoach app gekozen voor de challenge ‘lunch vol groente’. Ik maak tijdens de challenge mijn middageten de avond van tevoren, meteen voor twee dagen. In de supermarkt haal ik veel groenten met de 35% korting-sticker, dat scheelt geld en voorkomt dat eten wordt weggegooid. Ik vries ze dan thuis in of verwerk ze in een soep of groente-omelet.”

Minder slaperig

“De recepten in de app zijn eenvoudig en duidelijk, maar ook heel gevarieerd. Zo eet je de ene dag een witlofsalade en staan er de volgende dag bijvoorbeeld tostada’s op het menu. Wat ik bijna direct merkte, was dat ik ’s middags minder slaperig was. Geen dip meer! Ik had natuurlijk weleens gehoord dat je van het eten van brood moe werd, maar dat ik het zo duidelijk zou merken vond ik verrassend. Het voelt heel goed, ik weet nu al dat ik veel groenten wil blijven eten bij de lunch. Ik vind de FoodFirst Leefstijlcoach app op mijn telefoon enorm motiverend en ben nu aan mijn tweede challenge begonnen: ‘makkelijk en gezond vegan avondeten.’ Ik krijg zeven dagen lang elke dag een recept voor een vegan maaltijd, heel gemakkelijk.”

Wel zo gezond

