Zeker nu we meestal alleen ‘snelle’ foto's maken met onze smartphones kunnen professionele foto's extra speciaal zijn.

Vluchtig

Je herkent het vast wel dat je op vakantie haast niet op kunt houden met het ene kiekje na het andere schieten van de prachtige omgeving en de mensen waarmee je op vakantie bent. Juist omdat het maken van snelle foto's zo toegankelijk is geworden, vergeten we soms foto's te (laten) maken die het afdrukken in een boek of het ophangen aan de wand waard zijn.

Waarom een fotoshoot?

Onder andere fotografe Kasia uit Alkmaar legt op haar site goed uit waarom een fotoshoot de moeite waard kan zijn. Ze noemt onder andere de volgende redenen:

Om mooie herinneringen vast te leggen.

Om een keertje met jezelf of je gezin op de foto te staan.

Om over 20 jaar iets moois te hebben om op terug te kijken.

Om je liefde voor jezelf of een ander vast te leggen.

Grote gebeurtenissen

Bij veel grote gebeurtenissen in het leven is het maken van foto's de normaalste zaak van de wereld: tijdens een huwelijk, bij het halen van een diploma, bij het krijgen van een baby. Soms wordt er ook bij een 50e verjaardag wel een fotograaf gevraagd, maar ook dat is lang niet altijd het geval. En dat terwijl de royals met regelmaat op de foto gaan voor hun verjaardag.

Koninklijk

Hoe leuk is het om met je verjaardag toe te voegen aan dit lijstje van bijzondere momenten? Je heb ten slotte weer een jaartje langer van het leven mogen genieten, is dat niet het vastleggen waard? De royals doen dat al jaren. Op je oude dag kun je dan nog eens kijken hoe je eruit zag toen je 37, 43 of 54 was en kun je ook goed de veranderingen zien in je gezicht, lijf en leven door de jaren heen.

Opties

Je kan een fotoshoot zo extravagant aanpakken als je zelf wilt. Er zijn in verschillende prijscategorieën een boel verschillende fotografen te vinden. Afhankelijk van wat je wil besteden en hoeveel foto's je wil laten maken kun je een fotograaf zoeken.

Liever wat minder kwijt zijn? Er zijn online vaak ook een boel fotografen te vinden die graag hun portfolio willen uitbreiden. Zij doen vaak shoots voor een klein prijsje of zelfs voor niks. En anders is er vaak ook wel iemand in je familie- of kennissenkring te vinden die het als hobby leuk vindt om mooie plaatjes te schieten. Misschien kan die je helpen?

Wegwerpcamera

Je kan het ook anders aanpakken: koop voor jezelf met iedere verjaardag een wegwerpcamera. Maak met die camera foto's van jezelf, van je huis, eventueel je kinderen en partner of van je vriendinnen. Door die foto's daarna te laten ontwikkelen en goed te bewaren als echte verjaardagsfoto's, heb je voor minder geld ook van iedere verjaardag en dus van ieder jaar mooie herinneringen om te bewaren.

Bron: Redactie Libelle, Foto KM.