Jasper Demollin baalt dat hij niet naar ‘Tweede kans-eiland’ mocht

In de vorige aflevering werd Jasper keihard uit zijn team gestemd. Hij kreeg toen een nieuwe kans op ‘Afvallerseiland’. Daar verloor hij het duel van Anouk Maas, waardoor hij definitief naar huis moest. Nu hij de afleveringen thuis terugziet, snapt hij de keuze van de makers niet helemaal.

Heel gek

“Kijk, ik heb het programma niet bedacht, maar ik vind het wel gek dat ik niet naar ‘Tweede kans-eiland’ mocht en de mensen die voor mij afvielen wel”, geeft hij eerlijk toe aan RTL Boulevard. De andere spelers kregen allemaal meerdere kansen, terwijl Jasper gelijk op ‘Afvallerseiland’ terechtkwam. Maar hij is de moeilijkste en gunt het onder anderen John de Bever en Rob Geus natuurlijk ook om te winnen. “Maar ik had heel graag nog langer doorgespeeld.”

Vooruitdenken

Als Jasper terugkijkt naar zijn Robinson-avontuur, dan zou hij wel honderden dingen anders hebben gedaan. Toch heeft hij geen spijt van de keuzes die hij in Kroatië heeft gemaakt. “Op dat moment voelde dat als het beste”, zegt hij. “Achteraf gezien kun je natuurlijk denken: ‘Ik had die immuniteitsring, tuurlijk had je die in moeten zetten.’ Maar ik was juist vooruit aan het denken.”

Bron: RTL Boulevard.