De columnist doet gewoon mee, maar is er fysiek niet bij. “Tijdens de opnames is er bij Jasper in de familie iemand positief getest op corona”, zo valt er te lezen op het account van De slimste mens. “Zelf is hij niet besmet geraakt, maar we nemen uiteraard geen risico’s. Jasper is er vanavond dus bij via een scherm!”

Spannende dagen

Jasper neemt het in de kwartfinale op tegen acteur en presentator Erik van Muiswinkel en acteur Ferdi Stofmeel. Donderdag gaat het écht spannend worden, want dan is de halve finale met Rob Goossens. Vrijdag voegt publiekslieveling Anniko van Santen zich bij het gezelschap en weten we eindelijk wie dit seizoen van De slimste mens wint.

Bron: Instagram