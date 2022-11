Je gaat volgend jaar flink meer betalen voor je zorgverzekering: dit is waarom

Ook wat betreft onze zorgverzekering moeten we binnenkort dieper in de buidel tasten. Grote zorgverzekeraars als VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis verhogen de premies van de meest gekozen basisverzekeringen met een bedrag tussen de 7,50 euro en 9,30 euro.

Moet dat nou?

De verhoging is niet te voorkomen, volgens VGZ-directeur Frank Elion. “We begrijpen dat dit een fors bedrag is. Zeker in een tijd waarin het leven al snel veel duurder wordt, is een stijging van de zorgpremie een boodschap die we liever niet zouden brengen.” Maar door de vergrijzing, de hoge inflatie en een grotere vraag en hogere prijzen voor behandelingen en medicijnen, is er geen andere keuze. Bovendien gaan door de inflatie salarissen in de zorgsector en kosten voor energie en materialen omhoog.

Moeilijk op te hoesten

Het wordt voor steeds meer Nederlanders moeilijk om hun zorgpremie te betalen, onderzocht vergelijkingssite Independer. 43 procent van de Nederlanders is bang om hun zorgverzekering niet meer te kunnen bekostigen, en 40 procent gaat op zoek naar een andere zorgverzekering.

Blijven of gaan

De zorgverzekeraars moeten uiterlijk zaterdag hun nieuwe premies bekendmaken. Verzekerden kunnen dan tot de jaarwisseling kijken of ze in het volgende jaar bij een andere zorgverzekeraar aangesloten willen zijn.

Bron: ANP