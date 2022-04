Je hond aan een paaltje voor de supermarkt vastbinden: mag dat eigenlijk wel?

De een vindt dat maar een zielig gezicht, zo'n hond die voor de winkel wordt achtergelaten. De ander vindt dat dit best eventjes moet kunnen. Maar los daarvan: mag het eigenlijk wel? Max Vandaag zocht het uit.

Hond vastbinden voor winkel

Het komt weleens voor dat de politie wordt gebeld, wanneer er een hond wel erg lang voor de supermarkt staat. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2019 in Doetinchem. Twee honden stonden urenlang voor de deur van de winkel. Uiteindelijk bleken deze honden daadwerkelijk door hun baasje gedumpt te zijn.

In Weert werd er ook eens zo'n melding bij de politie gemaakt, toen een hond al drie uur voor een winkel zat. Hier bleek iets anders aan de hand: zijn baasje was het dier vergeten.

Taakstraf

Voor zo'n incident kan je als baasje wel degelijk een staf opgelegd krijgen. Wie een dier achterlaat kan 30 uur taakstraf krijgen. Maar dit gebeurt natuurlijk niet als je slechts tien minuutjes de winkel in gaat.

Wet voor dieren

Sinds 2011 bestaat er een wet voor dieren. Hierin staat niet vermeld of je dier vastmaken aan een paaltje voor een winkel strafbaar is. Wel gaat de wet over het benadelen van het welzijn van dieren. Daar kan het te lang alleen laten van je dier zeker onder vallen.

“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen”, staat in artikel 2.1, 1e lid.

Conclusie

Kortom: je mag je hond eventjes voor de winkel laten staan, maar dit mag zijn welzijn niet benadelen. Het mag dus niet te lang duren en het beestje mag geen honger of dorst lijden.

Diefstal

Daarnaast is er nog iets waar je rekening mee moet houden. Het komt namelijk weleens voor dat honden die vastgebonden staan, gestolen worden. Vorig jaar meldde de politie dat het aantal hondendiefstallen flink is gestegen. Het is daarom belangrijk om het dieven niet te makkelijk te maken.

Bron: Max Vandaag