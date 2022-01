Je huid verjongen? Zo doe je dat!

Wat is een Tixel-behandeling precies?

“Tixel is een huid verjongende en herstellende behandeling waarmee rimpels, fijne lijntjes, littekens, poriën en huidverslapping worden verminderd. Het systeem werkt met thermo-mechanische ablatie, oftewel door gecontroleerde de warmte wordt je huid ‘beschadigt’, waardoor collageen en elastine wordt aangemaakt en je huid zich vernieuwd en verstrakt. Tixel bevat geen schadelijk licht, zoals bijvoorbeeld bij laser.”

Wat bereik je ermee?

“Je kunt preventief huidveroudering aanpakken. Daarnaast zet ik Tixel ook in om diverse soorten littekens te behandelen. Hierdoor wordt het litteken gladder. Stoor je je aan wallen onder je ogen of fijne lijntjes, dan kan Tixel ook op die plek zijn werk doen.”

Voor wie is de behandeling geschikt?

“Eigenlijk voor iedere leeftijd. Voor anti-aging is het inzetbaar vanaf 25 jaar. Onder de 25 gebruik ik Tixel om littekens te verminderen, zoals na acne. Tot 40 jaar is het vaak een preventieve behandeling afhankelijk van de conditie van je huid en levensstijl. Boven de 40 jaar zie je meestal al wat verslapping of rimpels. Die kun je met deze methode verminderden.”

Is het een pijnlijke behandeling?

“De Tixel geeft warmte af en dit kun je tijdens de behandeling voelen, maar ook nog een paar uur daarna. Een beetje alsof je in de zon hebt gezeten. Daarnaast kun je minuscule puntjes in de huid zien. Maar dat is nauwelijks zichtbaar. In feite is het een nagenoeg pijnloze behandeling met weinig huidreactie.”

Is Tixel al een populaire behandeling?

“Het is zeker een van ons meest populaire behandelingen. Het geeft echt een zichtbare huidverbetering zonder veel poespas en heel laagdrempelig.”

Hoe vaak moet je het doen en welke resultaten mag je verwachten?

“Bij iedere behandeling wordt er 25 procent van de huid behandeld. Dus gemiddeld zijn er vier behandelingen nodig. Rondom de ogen is dat vier tot zes keer. Tussen de behandelingen zitten gemiddeld vier weken om de huid te laten herstellen. Wij raden aan het daarna twee keer per jaar te herhalen.”

Huidtherapeut Julia Ahmed-Mews heeft in verschillende klinieken in Amsterdam gewerkt en sinds 2016 haar eigen praktijk Juuls Clinic. Je kunt bij Julia terecht voor laserbehandelingen, microneedling en peelings.

Bron: Juuls Clinic