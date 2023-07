Je huis spik en span? Déze schoonmaakproducten en tips gaan viraal en doen wonderen

Je huis van een flinke poetsbeurt voorzien hoeft namelijk zo moeilijk nog niet te zijn!

Gebruik schoon water bij het dweilen

Het dweilen van je vloer kan een behoorlijke klus zijn. Toch zijn er een aantal tips waarmee het een stuk sneller kan gaan. Één daarvan is het gebruiken van schoon water. Logisch, zou je denken, maar veel mensen doen dat niet. Plaats een emmer in je daadwerkelijke schoonmaakemmer en doe daar vloerreiniger/allesreiniger of afwasmiddel in met gekookt water. Plaats je mop in de emmer met schoon water zoals je normaliter zou doen, maar wring het uit in de emmer waar geen water in zit. Bedank ons later maar!

De tekst gaat verder onder de video.

Haal een trekker over je vloerkleed

Ook het reinigen van je vloerkleed gaat niet altijd over rozen. Vaak denk je immers dat-ie helemaal schoon is, maar zit er eigenlijk nog veel viezigheid op. Door, voordat je begint met schoonmaken, een trekker over je vloerkleed te halen, zou deze schoner worden dan ooit tevoren. Zie je het verschil?

De tekst gaat verder onder de video.

Blaas aangekoekte pannen een nieuw leven in

Je kent het wel: je hebt een heerlijke maaltijd op tafel gezet, maar je pannen waren daar nét iets minder blij mee dan jij. Gelukkig hoef je een pan niet weg te gooien als deze is aangekoekt. Sterker nog: het schoonmaken van zo’n aangekoekte pan is zo moeilijk als je het zelf maakt. De combinatie van waspoeder, azijn en afwasmiddel zou dé manier zijn om jezelf het schoonmaken van je aangekoekte pan een stuk makkelijker te maken.

De tekst gaat verder onder de video.

Vlekken verwijderen uit bewaarbakjes

Bewaarbakjes zijn ideaal voor het bewaren van kliekjes of maaltijden voor de volgende dag. Helaas gebeurt het soms dat de kleur van het eten in de bakjes achterblijft. Zonde! Gelukkig krijg je die vlekken er gemakkelijk uit door middel van een beetje heet water, afwaszeep en een stukje keukenrol. Hoe dat werkt? Doe het water, de afwaszeep en het stukje keukenrol in het bakje en doe het deksel erop. Laat het bewaarbakje nu een tijdje staan, zodat de boel goed kan weken. Het keukenpapier zuigt zo de viezigheid op!

Makkelijk en snel je oven schoonmaken

Wil je op een goede, maar makkelijke manier je oven of magnetron schoonmaken? Meng dan baking soda, afwasmiddel en water samen tot een papje, smeer dit aan de binnenkant van je magnetron en/of oven en laat het een nachtje intrekken. De volgende dag veeg je alle viezigheid er zo af met een doekje met azijn. Handig, want zo ziet je oven er weer zo goed als nieuw uit.

De tekst gaat verder onder de video.

Scrub Daddy schoonmaakproducten

Naast goede tips voor het schoonmaken van je huis staat het internet dus ook vol met fijne merken en goede producten. Als er één merk is dat je voortdurend tegenkomt, is het Scrub Daddy. Dit merk maakt sponzen om je vaat op een eenvoudige manier mee schoon te maken. Ze doen hun werk fantastisch, zijn makkelijk schoon te maken, waardoor ze goed herbruikbaar zijn én ze zien er ook nog eens gezellig uit. Ideaal! Ook fijn: de sponzen zijn lekker betaalbaar. Een spons van Scrub Daddy kost € 3,99 is onder andere te koop bij 123schoon en Bol.com. Wie niet online wil bestellen, slaagt bij Wibra.

De tekst gaat verder onder de video.

The Pink Stuff

The Pink Stuff is een roze reinigingspasta waarmee je van alles kunt schoonmaken: van tegels tot glazen en van schoenen tot fornuizen. Hierdoor is dit product ideaal voor het reinigen van pannen, glas, roest, gootstenen, keramische tegels, tuinmeubelen, boten, koper en nog veel meer. Ook fijn: het schoonmaakmiddel bestaat voor 99 procent uit natuurlijke ingrediënten en is volledig vegan. In onderstaande video zie je het verrassende resultaat!

Een pot bevat 500 gram en kost ongeveer €5. The Pink Stuff is in Nederland verkrijgbaar via Bol.com en Luxplus. Bij Wibra kost een pot € 3,99. Ze verkopen er ook andere producten van The Pink Stuff, zoals de cream cleaner en een vlekkenverwijderaar voor je kleding.

De tekst gaat verder onder de video.

Fabulosa

Fabulosa is een geconcentreerd schoonmaakmiddel dat een mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en middelen bevat die vuil en aanslag van oppervlakken verwijderen en een langdurige glans geven. Ook hun desinfectantartikelen zijn erg populair en na het bekijken van onderstaande video begrijp je vást waarom. De prijzen van Fabulosa-producten liggen tussen de € 3,49 en € 3,99. Het merk is onder andere verkrijgbaar bij Luxplus en Bol.com (voor een hogere prijs).

Bitterballen of versgebakken patat: soms is de frituurpan een uitkomst. Wel vormt frituurolie in combinatie met etensresten een fijne voedingsbodem voor bacteriën. Belangrijk dus om dit keukenapparaat eens in de zoveel tijd aan een grondige schoonmaakbeurt te onderwerpen. Dat kan gelukkig heel eenvoudig!

Bron: Het Laatste Nieuws, Not The Worst Cleaner, TikTok