Je huisdier kan last hebben van een burn-out. Zó zit dat

Misschien denk je er niet meteen aan als je hond of kat ineens overmatig verhaart, niet meer wil spelen, geen rust krijgt en heel veel lichamelijke klachten heeft, maar een burn-out kan écht de oorzaak zijn. Wij zochten voor je uit hoe dit zit.

Te hoge verwachtingen

“We verwachten heel veel van onze huisdieren in Nederland”, zo vertelt Ineke van Herwijnen, gedragstherapeut voor dieren aan Linda.nl. Ze is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en doet al jaren onderzoek naar dierengedrag. Ze stelt dat we van onze huisdieren verwachten dat ze lief zijn, sociaal en vooral ook nog eens goed luisteren. “Daarmee leggen we druk op de dieren. Als ze dan ook nog te weinig dingen doen die ze vanuit hun natuur leuk vinden, dan kan het fout gaan. Stress is dan het gevolg.”

Gevolgen van chronische stress

Onder ‘natuurlijk’ gedrag voor onze huisdieren vallen bijvoorbeeld lekker snuffelen, jagen of graven. Gedrag dat voorkomt uit hun instinct dus. “Een huisdier dat chronische stress ervaart, kan passief worden. Dan willen ze niet meer spelen en trekken ze zich terug.” Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. “Een hond kan bijvoorbeeld agressief gedrag gaan vertonen. En een kat kan in huis gaan plassen of gevoeliger worden voor een blaasontsteking.”

Burn-out voorkomen

Je wilt er natuurlijk koste wat kost voor zorgen dat jouw lieve huisdier geen last krijgt van een burn-out. Daarom is het belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden: leer de stressignalen van je huisdier kennen en oefen niet te veel druk uit op je hond, kat of kleine gezelschapsdier. Laat je dier ontspannen en ga niet overmatig trainen. Net zoals het voor onszelf belangrijk is om te weten waar de grens ligt, moeten we deze ook bewaken voor ons huisdier.

Bron: Linda.nl