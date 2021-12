Je kunt deze kerst overnachten in het huis uit ‘Home Alone’

Vanaf 7 december kun je op Airbnb een nachtje boeken in het huis van de familie uit Home Alone. Daarvoor moet je wel op reis naar de stad Winnetka, in de Amerikaanse staat Illinois. Maar dan krijg je ook wel het originele huis van de familie uit de eerste film, compleet in kerstsfeer.

Overnachten in het huis uit Home Alone

Dit Home Alone-uitje is tot in de puntjes verzorgd. Je wordt welkom geheten door niemand minder dan Buzz McCallister, de aftershave van Kevins vader ligt voor je klaar en de overnachting is ook inclusief het opzetten van een aantal boobytraps voor de inbrekers. Als je durft...

A Home Sweet Home Alone Holiday Beeld Airbnb

Bron: Airbnb