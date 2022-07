Jelka van Houtens droom komt uit: ze krijgt een eigen woonprogramma

Fans van woonprogramma’s worden toch al verwend de laatste tijd. Naast de kijkcijferhits Kopen zonder kijken en Voor hetzelfde geld is vanaf september ook De moeite waard te zien. En er komt van Kopen zonder kijken ook een versie voor singles.

Nu komt er nóg een programma bij. Jelka van Houten kondigt vrijdag trots aan op Instagram dat ze Jelka, Op Eigen Houtje gaat maken. “Ik heb een nieuwtje. Mijn überdroom gaat in vervulling. En dat is dat ik mijn eigen home make-over-programma mag maken.”

Een schepje jus

Jelka als klusser? Ja, dit is haar grote hobby. “Als er iets te klussen valt, dan moet je bij mij zijn. Stel je hebt een studentenkamer, keuken, badkamer, kantoor, hondenhok of een buurtcentrum. Alles wat een schepje jus nodig heeft en wel een make-over kan gebruiken, daar heb ik interesse in.”

Geen Roos Reedijk

In het programma gaat ze het niet doen zoals Roos Reedijk van Kopen Zonder Kijken. “Denk niet aan visgraat, denk niet aan stalen deuren. Die kant ga ik helemaal niet op. Het hoeft ook niet per se mijn smaak te zijn, maar dat zal het waarschijnlijk wel worden. Daar ben ik wel heel eerlijk in.”

De actrice zegt er veel zin in te hebben en geeft mee dat het wel de bedoeling is dat je haar haar gang laat gaan. “Je moet vertrouwen in mij hebben, het is echt carte blanche.”

Het is nog niet duidelijk wanneer het programma te zien is en waar.

Bron: RTL Boulevard