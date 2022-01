“Op donderdag 11 november overleed een dierbare vriend van mij aan corona. Zijn dood kwam als een schok. Hij is de zoveelste dode binnen mijn vriendengroep. Corona raakt ons allemaal: of je nou wit, zwart, geel of blauw bent. Maar het aantal mensen met een migratieachtergrond dat corona krijgt en overlijdt, is hoog. Vaak omdat ze zich van verkeerde, onduidelijke of misleidende informatie voorzien. Onnodig. Maar de gevolgen zijn heel groot en ernstig. Ik belde vorige maand iedereen uit mijn adressenboekje op en richtte het Covid Urgent Team op om hier iets aan te doen. Want het is wel duidelijk dat misleidende informatie doden tot gevolg heeft.

Weinig vertrouwen

Ik denk dat de meesten van ons wel de felle discussies herkennen die zich in WhatsApp-groepjes kunnen voordoen als het gaat om de vaccinatiediscussie. Soms is het zelfs een reden dat mensen elkaar niet meer willen zien en spreken. Ik heb die discussies ook gevoerd met mijn vrienden en voel veel bezorgdheid, frustratie en onmacht. Totdat ik besefte dat de discussie anders gevoerd moet worden. Ik wil mensen niet overtuigen, ik wil een gesprek met ze hebben. Mij inleven in de ander; wat is de reden om je wel of niet te laten vaccineren? Het valt op dat veel mensen die zich niet laten vaccineren, weinig vertrouwen hebben in de overheid. Dat is vaak begrijpelijk, er is ook veel gebeurd. Denk maar aan de toeslagenaffaire.

Nederlanders uit de Antillen, Kaapverdië of uit de Afrikaanse gemeenschap kijken niet per se naar Op1 of Nieuwsuur. Sommigen zijn laaggeletterd en laten zich informeren door hun kinderen, die hun nieuws weer van social media hebben, waar van alles wordt beweerd. Bij jongeren hoor je weer misverstanden als ‘ik wil nog kinderen krijgen en je wordt onvruchtbaar van het vaccin’. Zelf denk ik: waarom zie je niet meer artsen met een migratieachtergrond in Nederlandse talkshows? Waarom horen we niet wat meer verschillende tongvallen op tv, zodat je voor iedereen meer herkenning hebt? Want alleen met persconferenties waarin Mark en Hugo vertellen hoe het zit, komen we er niet!

Info die klópt

Ik heb besloten zélf de handschoen op te pakken. Ik heb veel politieke vrienden en ben lid van D66. Het Covid Urgent Team is niet vanuit een politieke partij opgericht, maar is partij-overstijgend. Er nemen ook mensen van DENK, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie deel aan het initiatief, omdat iedereen erkent dat het belangrijk is. De handen worden echt ineengeslagen. Met het Covid Urgent Team gaan we letterlijk de straat op om één op één gesprekken te voeren. We verspreiden onze informatie niet via social media, we gaan het persoonlijke gesprek aan door de wijken van de grote steden in te gaan. In ons team zitten ambassadeurs en boegbeelden vanuit het hele land om Nederlanders met een migratieachtergrond op een andere manier te informeren. Niet om ze te veroordelen of te verplichten tot vaccinatie, maar ze aan te moedigen om de juiste informatie tot zich te nemen, een gesprek met hun huisarts aan te gaan of met de GGD. Uiteindelijk heeft iedereen een eigen keuze voor het wel of niet vaccineren, maar laat die keuze dan wel gegrond zijn op informatie die klópt.

Heftige reacties

Ik ben een fulltime werkende moeder met twee zoons. Waar ik de tijd vandaan haal om dit te doen, geen idee. Als je daarover gaat nadenken, komt er niks meer uit je handen. Een dag heeft 24 uur en ik heb het geluk dat ik een avondmens ben. Dan is het relatief rustig en kan ik veel werk verzetten. ‘Moet jij dit nou zo nodig doen?’, vragen mijn zoons. Ze zijn bezorgd om mij en dat raakt mij wel. Dit onderwerp kan heftige reacties oproepen. Ik benoem de olifant in de kamer en dat is niet altijd makkelijk. ‘Je laat je leiden door witte mensen’, krijg ik weleens te horen. Ik weet wat ik doe, mijn maatschappelijke hart klopt en het is tijd om in beweging te komen. Ik zie wat er in zo’n korte tijd tot stand komt: woordvoerders en artsen en veel vrijwilligers die het verschil uitmaken en investeren in meer inclusiviteit in Nederland. We komen van ver en zijn lang over het hoofd gezien. Mijn oproep is: laat ieders stem horen en breng mensen in beeld die al die tijd niet zichtbaar zijn gemaakt. Laten we weer écht naar elkaar luisteren, de tijd nemen om naar de ander om te kijken en te vragen hoe het gaat en waar iemand bang voor is. Ik wil geen zinloze coronadoden meer.”