Joan Collins verdedigt Hollywood-actrices die naturel zijn gebleven

Op Instagram zei Joan vrijdag: “Ik ben ook zo’n actrice in Hollywood die niets heeft laten doen.” Daarmee reageerde ze op een uitspraak van haar goede vriendin Jane Seymour (71). Zij beweerde dat ze een van de weinige actrices in Hollywood is die nog nooit cosmetische chirurgie heeft ondergaan. “Ik ben slechts een van de twee Hollywoodactrices in LA die niets heeft laten doen. Hierdoor val ik op tussen alle andere sterren.”

Volgens Joan klopt dat niet en zijn er veel meer die au naturel zijn gebleven. Volledig naturel zijn beide diva’s overigens niet, want beiden hebben in het verleden subtiele behandelingen ondergaan.

Joan heeft altijd ontkend dat ze in het verleden plastische chirurgie heeft gehad, maar dat ze wel ooit wel botox heeft geprobeerd. Dat was geen succes, ze vond het te pijnlijk. Jane deed ooit een ooglift en daarnaast heeft ze eerder toegegeven dat ze op 40-jarige leeftijd borstimplantaten kreeg.

Opgespoten lippen

In haar vorig jaar uitgekomen memoires, getiteld My Unapologetic Diaries, sprak grande dame Joan Collins al haar afkeur uit over collega’s die zich te pas en te onpas vergrijpen aan plastische chirurgie. Ze noemde in het bijzonder voormalig ‘Dynasty’-collega Linda Evans (78) en de Kardashians als voorbeeld. Vooral al die ‘obesitaslippen‘ vindt ze geen gezicht. “Het ziet er niet uit al die opgespoten lippen. Echt vreselijk.“

Joan Collins werd wereldberoemd als de beruchte Alexis in de jaren tachtig serie Dynasty Jane Seymour was ooit Bondgirl en is bekend als Dr. Quinn in de gelijknamige serie.

Bron: The Daily Mail