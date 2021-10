Jochem Myjer reageert emotioneel op Yolanthe: “Het is gewoon een gevoelig puntje”

Normaal gesproken uit Jochem niet zo maar kritiek op iets, maar dit keer kon hij het niet laten.

Bucketlist

In Liefde zonder grenzen speelt Yolanthe een vrouw die de diagnose baarmoederhalskanker krijgt, maar dit nog even geheim probeert te houden. Ze wil namelijk eerst alles van haar ‘bucketlist’ af kunnen vinken, vóór ze behandeld wil worden of komt te overlijden. Op die bucketlist staan onder andere waterskiën, een trip naar Las Vegas en trouwen.

Ruggenmergtumor

Cabaretier Jochem Myjer zat woensdag aan tafel bij Op1 om over zijn nieuwe natuurprogramma Jochem in de wolken te praten. Toen hij hoorde waar de nieuwe film van Yolanthe over ging, liet hij weten het niet helemaal eens te zijn met de strekking van de film. Jochem leed enkele jaren geleden aan een ruggenmergtumor, waardoor hij erg ziek werd en lang moest revalideren.

Kritiek

“Het is een mooi theatraal gegeven en het zal absoluut een leuke film zijn, maar als je hoort dat je doodgaat dan denk je niet: shit, ik had nog willen bungeejumpen boven een vulkaan”, legde de cabaretier uit. “Dan denk je: waarom heb ik zo hard gewerkt? Had ik maar meer tijd aan mijn gezin besteed en waarom heb ik die ene vriend, die altijd een klootzak is, zo lang te vriend gehouden? Je denkt echt niet: ik wil naar Las Vegas of waterskiën.”

Per persoon verschillend

Maar daar was Yolanthe het niet mee eens. Volgens haar is dit per persoon verschillend. “Dat is heel persoonlijk”, reageerde ze. Voordat ze de rol kreeg, had ze research gedaan. “De moeder van regisseur Aram van de Rest is ook overleden aan kanker, dus daar kregen we ook heel veel informatie en input van. En er zijn wel echt veel mensen die denken: ik wil dit-en-dit nog heel graag doen.”

Gevoelig puntje

De actrice vertelde ook dat ze door de opnames van de film besefte dat ze zelf meer moet doen om haar dromen te verwezenlijken vóór het te laat is. “Ik wil nog orka’s zien zwemmen in de natuur.” Myjer kon dat wel begrijpen, maar vond de koppeling met ‘bucketlist’ gewoon niet helemaal passend. Jochem: “Je moet gewoon meer gaan genieten van het hier en nu. Het is gewoon een gevoelig puntje.”

Reacties

Op Twitter laten kijkers weten het helemaal eens te zijn met Jochem. “Jochem Myer heeft groot gelijk met zijn kritiek op de ‘bucketlist’. Het gaat om de intentie waarmee je de dagelijkse dingen doet”, schrijft een kijker.

De hele aflevering van Op1 is via deze link terug te kijken.

Jochem bedoelt: houd op met dat gezeik over orcas zien zwemmen in de natuur, ballonvaarten maken en de Kilimanjaro beklimmen (met hulp).#Op1#Op1npo — Captain Cat (@captncd) 13 oktober 2021

Ai, daar slaat Jochem de spijker op de kop. Een draak van een film lijkt mij, die film waarin Jolanthe een rol speelt. #op1 — Anneke (@Anne_biblio) 13 oktober 2021

Sodemieter op met je #BUCKETLIST muts. Orca's, dolfijnen, bungee of skydiven....het draagt niets bij tot geluk en daarom staan ze allemaal op mijn #fuckitlist. Jochem heeft groot gelijk #op1 — Richard Vermeulen (@RichVermeulen) 13 oktober 2021

Yolanthe moet gewoon lekker komen vertellen over haar nieuwe romcom en dit vooral niet al te serieus nemen. Jochem slaat de spijker op zijn kop. #checklist #baarmoederhalskanker #op1 @op1npo — Tante Riek (@RiekelienB) 13 oktober 2021

Bron: Op1.