Johan Derksen in uitzending: ‘Ik stop met Vandaag Inside’

Johan moest naar eigen zeggen donderdag zijn excuses van Talpa aanbieden voor het verhaal dat hij dinsdag vertelde in de uitzending. Op basis daarvan zou over de toekomst van het praatprogramma worden beslist. Hij zei dat hij na een avondje stappen een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Zijn verhaal zorgde voor een golf van verontwaardiging.

Woensdagavond besloot Johan terug te komen op zijn uitspraken. Hij liet weten dat het verhaal toch anders in elkaar stak dan hij in eerste instantie had verteld. Zo zou hij de vrouw niet daadwerkelijk met een kaars gepenetreerd hebben, maar de kaars simpelweg tussen haar benen hebben ‘gezet’.

Niet wachten

Talpa – het moederbedrijf van SBS6 dat het programma uitzendt - liet weten ‘erg geschrokken te zijn’ van zijn uitspraken en dat hij zijn excuses moest aanbieden. Johan zei donderdag daar niet op te willen wachten. “Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel. Ik heb schuld hieraan en ik stop ermee.”

Presentator Wilfred Genee vond dat het programma dan maar helemaal moet stoppen, maar dat is volgens Johan niet nodig. Hij betreurt zijn uitspraken wel, maar vraagt zich ook af tegen wie hij nou sorry moet zeggen. “Ik neem het voor mijn rekening, maar aan wie moet ik nou mijn excuses aanbieden”, vroeg Derksen zich in de uitzending hardop af. “Ik neem alle schuld op me. Het was de verkeerde toon en het verkeerde verhaal.”

De uitspraken van Johan Derksen blijken in ieder geval niet zonder gevolgen te zijn. Het Openbaar Ministerie liet donderdag weten dat ze een onderzoek gaan instellen. “Duidelijk is dat hier sprake is van zeer af te keuren grensoverschrijdend gedrag”, aldus het OM.

Bron: Vandaag Inside/ANP