Maar excuses aanbieden voor zijn bizarre uitspraken? Dat doet-ie (zoals verwacht) niet.

Johan Derksen nuanceert verhaal over kaars

Woensdagavond vertelde Johan in de talkshow dat hij de vrouw destijds niet heeft gepenetreerd met de kaars, maar dat hij deze kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw heeft neergezet. Hij wil benadrukken dat er destijds een andere tijdsgeest was. “Het waren de jaren zeventig. Ik wilde alleen maar duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden en een losbandige periode hebben meegemaakt. Ik stak mijn hand in eigen boezem”, aldus Johan. “Ik stelde me kwetsbaar op, omdat ik niet zo hypocriet ben om Johnny (de Mol, red.) neer te sabelen terwijl ik zelf geen blanco verleden heb.”

‘Hypocriete mensen’

Johan wilde naar eigen zeggen ook duidelijk maken ‘dat Nederland bol staat van de hypocriete mensen die zich net als ik weleens misdragen en tegelijkertijd mensen aan de schandpaal nagelen’. Hij zei absoluut geen excuses te willen maken voor zijn uitspraken en actie. “Aan wie? Er is geen enkele aanleiding om mijn excuses aan te bieden. (...) Dat zou net zoiets zijn als de burgemeester die nu excuses maakt omdat Piet Hein zich misdragen zou hebben.” Wel zegt hij: “Ik ben er niet trots op.”

‘Niet als verkrachting ervaren’

De vrouw in kwestie heeft Johan naar eigen zeggen nooit meer gesproken. “Er waren vier mensen aanwezig en niemand heeft dat als een verkrachting ervaren, omdat we er toen anders in stonden. Die mevrouw is wakker geworden met een duizendurenkaars tussen haar benen. Die heeft waarschijnlijk gedacht: hoe komt dat ding daar? En die is ook overgegaan tot de orde van de dag.”

Hieronder kun je Johans volledige reactie en discussie met kritische studiogasten terugkijken. Er werd ook over de kwestie gebeld met een strafrechtadvocaat:

Bron: Vandaag Inside, RTL Boulevard