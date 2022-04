Zoals verwacht kwam er geen excuses van zijn kant. “Het waren de jaren zeventig. Ik wilde alleen maar duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden”, aldus Johan.

Johan: “Ik schaamde mij er dood voor”

Volgens de voetbalanalist is zijn hele verhaal verkeerd geïnterpreteerd. “Ik was onbeschaafd, ik was 24, ik schaamde mij er dood voor”, aldus Johan. “Het waren de zeventiger jaren. Ik wilde duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden en een losbandige periode hebben meegemaakt. Ik stak mijn hand in eigen boezem.”

“Nederland staat bol van hypocriete mensen”

Johan wilde naar eigen zeggen duidelijk maken ‘dat Nederland bol staat van de hypocriete mensen die zich misdragen en tegelijkertijd mensen aan de schandpaal nagelen’. Hij benadrukte absoluut geen excuses te willen maken. “Aan wie dan? Dat zou net zoiets zijn als de burgemeester die nu sorry zegt omdat Piet Hein zich misdragen zou hebben.”

Bron: Voetbal Inside, RTL Boulevard