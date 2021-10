John de Mol is verrast dat zijn bruiloft geheim bleef: “Het was eigenlijk heel openlijk”

Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. “We hebben onszelf en onze gasten niet bewust verstopt daar, in Frankrijk", zegt hij. De plechtigheid was in Château Rothschild bij Parijs. “Daar hebben een aantal Nederlandse toeristen ons echt wel gezien. Maar die zeiden daar blijkbaar niks over tot ze al weer thuis waren en inmiddels waren wij dat ook.”

Linda door de stad

De ongeveer vijftig bruiloftsgasten fietsten daarna met z’n allen door de stad. “We werden er zelfs nog gespot door iemand die hier bij Talpa de sponsoring doet en die eerst Linda, toen Jeroen van der Boom, en toen ook nog Anita Meijer en Johnny voorbij zag fietsen en dacht: wat is híér aan de hand!?”

Schuilmantel

Hoewel de bruiloft dus niet heel afgesloten en in het geheim plaatsvond, deden de gasten wel hun best om geen overbodige aandacht te trekken naar de trouwerij.

“In de stad zijn we allerlei kroegen af geweest waar Jeroen bijvoorbeeld dan meteen Lang zal hij leven begon te zingen”, vertelt John in De Telegraaf. “Dus de mensen daar dachten: oh, die is jarig, en schonken er verder geen aandacht aan. Dat ging dus ook goed. Zo zie je maar, als je heel open doet, valt iets nauwelijks op.”

Vaker gedaan

John is niet de enige BN’er die in het geheim trouwde. Ook Claudia de Breij trouwde stiekem met haar vriendin Jessica. Vijf jaar geleden alweer, op 9 juli 2016, verraste ze haar fans toen er zomaar een trouwring om haar vinger prijkte. Claudia en Jessica trouwden in het bijzijn van een aantal vrienden en familieleden op Schiermonnikoog, liet de cabaretier naderhand weten.

Ook veel jongere bekenden trouwden de laatste jaren steeds vaker in het geheim. Zo stapten Pip Pellens, Jan Versteegh en Jim Bakkum allemaal weg van de spotlight in het huwelijksbootje met hun geliefden.

Bron: De Telegraaf.