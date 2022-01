Zaterdag raakte bekend dat The Voice of Holland voorlopig stopt omdat onderzoek wordt gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jeroen Rietbergen, de vriend van Linda de Mol die als bandleider bij het programma werkte, gaf toe dat hij “relaties van seksuele aard” heeft gehad met mensen die bij de talentenjacht betrokken waren. Enkele dagen later liet Linda weten een punt achter zijn relatie te zetten.

Dubbel gevoel

In zijn talkshow neemt Johnny het op voor zijn zus. De presentator zegt er met een driedubbele bril naar te kijken. “Als mens, als programmamaker en als familielid.” Hij bespreekt het onderwerp met een ‘dubbel gevoel’, aangezien hij onderdeel van de familie De Mol is. Er is volop emotie bij familie, waardoor hij niet objectief kan zijn.

Verdriet en schaamte

De presentator vindt het allereerst verschrikkelijk voor de mensen ‘die met deze misdragingen in aanraking zijn gekomen’. “Dit had nooit mogen gebeuren”, zegt hij. “Tegelijkertijd vind ik het ook vreselijk voor de mensen in de omgeving van de andere partij. Die pijn, dat verdriet en de schaamte zijn momenteel voor mij van heel dichtbij zichtbaar.”

Nul restricties

Hij geeft aan dat ze hier als programma uitermate voorzichtig mee om willen gaan. Catherine Keyl is deze avond zijn ‘wingman’ en aan het begin zegt hij dat zijn tafelgasten hem alles mogen vragen. “Nul restricties”, zegt hij.

Misbruikt

Ook Catherine Keyl wil op voorhand laten weten dat zij het moedig vindt van Johnny om het te bespreken, daarnaast zit ze aan tafel als onafhankelijke journalist en bovendien zegt ze met de slachtoffers mee te leven, aangezien zij zelf op jonge leeftijd is misbruikt. “Ik kan toch eigenlijk wel zeggen dat ik daar mijn hele leven last van heb gehad.”

Vervolgens brandt ze los en vraagt ze Johnny het hemd van het lijf. En dat doet ze met verve, want ze vraagt precies de vragen die iedereen heeft. Zo is ze benieuwd of hij al bij zijn zus Linda is geweest. Johnny legt uit dat hij afgelopen weekend bij haar is geweest en dat ze er behoorlijk van in de war is.

“Ongelooflijke klootzak”

Zaterdag verklaarde Jeroen Rietbergen in een statement dat hij en Linda de Mol jaren geleden al tijdelijk uit elkaar gingen. Johnny vertelt aan tafel dat hij niet op de hoogte was van deze breuk. “Beetje gek om te vragen, maar hoe zie jij Jeroen nu eigenlijk?”, vraagt Catherine op de man af. “Wat een ongelooflijke klootzak”, antwoordt Johnny direct. “Het is echt een lul-de-behanger, maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat we natuurlijk wel van hem houden.”

Johnny heeft Jeroen enkele dagen geleden een appje gestuurd. “Ik heb gezegd dat ik hoop dat alle mensen die dichtbij hem staan hier heel snel overheen komen”, zegt hij zichtbaar geraakt.

John de Mol

The voice werd eerst geproduceerd door John de mol, Johnny’s vader, en blijkbaar was Jeroen al fout toen hij voor John werkte. Stopte John de Mol het seksueel wangedrag van Jeroen hoogstpersoonlijk in de doofpot? “Weet jij of jouw vader hem toen aangepakt heeft? Waarom is hij er toen niet uitgegaan?”, vraagt Catherine. Johnny kan daar niet echt antwoord op geven. “Ik weet niet hoe dat toen is ‘opgelost’”, reageert hij. Hij hoopt in ieder geval dat het toen met de dame in kwestie goed is afgehandeld.

Doofpot

“Ik denk dat hij meer wist, maar ik weet niet hoe dat toen allemaal is afgehandeld”, vertelde de presentator. Hij heeft zijn vader, die nog niet op het nieuws heeft gereageerd, naar eigen zeggen nog niet over de kwestie gesproken. “Ik denk dat hij nog niet met een statement naar buiten komt, maar dat hij donderdag wil afwachten.”

Reacties

Kijkers zijn erg te spreken over de vragen van Catherine Keyl en vinden het netjes van Johnny om alle vragen over het drama rondom The voice of Holland te beantwoorden. “Dat Johnny de Mol zich over de kwestie laat ondervragen door Catherine Keyl vind ik klasse. Hij toont zich duidelijk geschokt en dat is niet gespeeld. En hij houdt zijn woede zichtbaar in”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Toch wel respect voor Johnny de Mol. Ga daar maar eens zitten, terwijl dit in je familie gebeurt. En goed van Catherine Keyl om daar de juiste vragen te stellen.’

Uiteraard moet het in de kwestie van #tvoh over de echte slachtoffers gaan.

Maar dat Johnny de Mol jr. zich over de kwestie laat ondervragen door Catherine Keyl vind ik klasse. Hij toont zich duidelijk geschokt en dat is niet gespeeld. En hij houdt zijn woede zichtbaar in. #hlf8 pic.twitter.com/8VedHspdgu — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) 17 januari 2022

Half 8 op SBS6 (mede-eigendom De Mol sr.) De opmerkelijkste televisie sinds lang. De Mol jr. bespreekt misbruikperikelen ‘aangewaaide oom’ waar tante Linda en ‘mijn vader waarschijnlijk ook’ al zes jaar van wisten. Catherine Keyl en Erik Dijkstra onderwerpen hem aan spervuur pic.twitter.com/wWnjIdCbHE — Jaap Jansen (@JaapJansen) 17 januari 2022

Wat een geweldige journalist is die Catherine Keyl, die moet een eigen programma krijgen. Respect hoe Johnny hiermee omgaat. Inderdaad fascinerend. https://t.co/Et1uX68u6b — Jur Stam (@jur_stam) 17 januari 2022

Bij het terugkijken van het eerste kwartier van #hlf8 vraag ik mij vooral dit af: wáárom heeft Catherine Keyl in vredesnaam geen eigen (wekelijkse) talkshow?! 🤯 Ze stelde de juiste vragen, op de juiste momenten, zonder terughoudendheid of consessies. Wat een vakvrouw. 👏🏻 — RB de Graaf (@RBdeGraaf) 17 januari 2022

Vind het netjes dat Johnny de kwestie inzake #TheVoice aankaart. Hij had het ook bij een kort statement op social media kunnen houden. En laat Catherine Keyl gewoon doorvragen zonder haar af te kappen. Belangrijk is dat hij #thevoicegate zonder censuur blijft bespreken in #hlf8 — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 17 januari 2022

Toch wel respect voor #johnnydemol. Ga daar maar eens zitten, terwijl dit in je familie gebeurt. En goed van Catherine Keyl om daar de juiste vragen te stellen. #hlf8 — Antoine Tr👀st (@aproost) 17 januari 2022

Bron: HLF8