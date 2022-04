Eind maart is Shima uitgebreid verhoord door de politie. HP/De tijd heeft de volledige aangifte van Shima in handen inclusief bijlagen, foto’s en aanvullende ‘bewijzen’. Daaruit blijkt dat zij aangifte doet van drie vermeende mishandelingen door Johnny, die zouden hebben plaats gevonden in 2015. Op tientallen foto’s zijn vele verwondingen aan haar lichaam te zien en ook spreekt zij zelfs van poging tot doodslag.

Tot woensdagvanavond heeft Johnny in de media nooit gereageerd op deze aangifte, maar in zijn talkshow praat hij met zijn gasten over het nieuws van de dag en dus kon hij het niet langer negeren.

Niets van waar

“Voor mij zijn er wel leukere dagen geweest. Ik heb zelfs nog wel even getwijfeld of ik hier zou staan vanavond", met deze woorden begon hij de uitzending. Hij vervolgde: “Omdat er een publicatie is verschenen waarin mijn ex mij opnieuw beschuldigd dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd. Dat is een verhaal dat mij al een jaar of twee achtervolgd. Het gaat over een relatie van zeven jaar geleden. Die relatie was echt niet allemaal harmonie, die verdiende zeker niet de schoonheidsprijs, maar in alle eerlijkheid en met twee vingers in de lucht: er is niets van waar.”

Moddergevecht in de media

“Ik heb dit allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake. Reageren op al deze aantijgingen zou alleen maar een welles-niets-verhaal opleveren met uiteindelijk een moddergevecht in de media en daar hebben we tot dusver niet aan meegedaan en daar ga ik nu ook niet aan meedoen. En geloof me, dat is best wel lastig. Wanneer dit een zaak wordt, en daar ziet het wel naar uit, zal ik mij verdedigen en verantwoorden op de daarvoor bestemde plek. Voor nu wil ik het hierbij laten. Niet dat dit niet belangrijk is, maar er zijn ook belangrijkere dingen en we gaan over tot de orde van de dag.”

Johnny de Mol aan tafel met Hélène Hendriks

Kort voor de uitzending bevestigde Hélène Hendriks nog aan RTL Boulevard dat zij het programma woensdagavond zou presenteren. Johnny heeft er dus uiteindelijk toch voor gekozen om er zelf te gaan staan. Hélène schoof wel aan als 'wingman’ en probeerde Johnny een beetje gerust te stellen: “Even ademhalen, want het is wel wat toch.” Johnny gaf aan dat het inderdaad wel wat met hem doet en dat hij twijfelde of hij de uitzending moest doen: “Maar dan had ik dit statement morgen of maandag gedaan en ik dacht ik doe het vanavond.”

Bron: HLF8