Johnny de Mol stopt voorlopig met talkshow ‘HLF8’ vanwege nieuwe rechtszaak

Hoewel de zaak deze week aan het licht kwam, gaat het over een voorval van enkele jaren geleden. Volgens De Telegraaf zou de vrouw zou door Johnny zijn gedrogeerd met GHB en daarna in een hotel seksueel zijn misbruikt.

Statement

“Nu iets waar ik ontzettend tegenop zie te vertellen”, begint Johnny zijn statement dinsdagavond. “Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma. Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe anonieme valse beschuldiging geuit. En daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om de zaak (het programma, red.) voort te zetten”, vervolgt hij.

Andere presentator

“Gasten ontvangen om gezamenlijk een vrolijke en boeiende show te maken is voor mij nu niet te doen. Het valt me heel zwaar”, zei Johnny. Overigens stopt het programma zelf niet, maar stopt hij wel met de presentatie: “Ik doe een stap opzij om aan mijn verdediging te werken”, zei hij daarover. Het is niet bekend wie de presentatie over gaat nemen, maar eerder nam Hélène Hendriks de presentatie over als hij afwezig was.

Nieuwe aanklacht

Dit is dus een nieuwe, andere zaak dan de zaak die al sinds 2020 tegen Johnny loopt die eerder deze maand uitlekte. De dag dat die zaak aan het licht kwam, 6 april, sprak Johnny daar voor het eerst over tegen het publiek, ook in zijn talkshow: “Voor mij zijn er wel leukere dagen geweest. Ik heb zelfs nog wel even getwijfeld of ik hier zou staan vanavond”, met deze woorden begon hij toen de uitzending.

Hij vervolgde: “Omdat er een publicatie is verschenen waarin mijn ex mij opnieuw beschuldigd dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd. Dat is een verhaal dat mij al een jaar of twee achtervolgd. Het gaat over een relatie van zeven jaar geleden. Die relatie was echt niet allemaal harmonie, die verdiende zeker niet de schoonheidsprijs, maar in alle eerlijkheid en met twee vingers in de lucht: er is niets van waar.”

Twijfel

De twijfel die hij toen voelde of hij wel of niet op volle kracht door kon gaan met zijn programma, sloeg nu met de nieuwe zaak dus weer toe. Daartoe heeft hij besloten voorlopig een stap achteruit te doen.

Bron: HLF8, De Telegraaf.