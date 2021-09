Jongen (12) dwingt vaccinatie af bij de rechter om ernstig zieke oma te bezoeken

De jongen durft zijn oma momenteel niet te bezoeken, omdat hij ongevaccineerd is en haar dus zou kunnen besmetten. Hij is ervan overtuigd dat een besmetting voor haar levensgevaarlijk is.

Ouders zijn het oneens

Omdat hij twaalf is, kan hij er echter niet zelf voor kiezen om zich te laten vaccinatie. Bij twaalf- tot vijftienjarigen moet dit namelijk volgens de wet in overleg met de ouders gebeuren. Pas vanaf hun zestiende jaar mogen kinderen zonder overleg met hun ouders de vaccinatie halen. De ouders van de jongen wonen momenteel niet samen en staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de vaccinatie. Van de moeder mag de jongen de prik halen, terwijl de vader er juist op tegen is. Hij is van mening dat zijn zoon zelf geen risico loopt op een ziekte met blijvende gevolgen en dat gevaar weegt volgens hem niet op tegen de ‘onduidelijke risico’s van een vaccin dat zich nog in de testfase bevindt.’

De rechter hakt de knoop door

Omdat de jongen het gevoel heeft dat zijn vader niet openstaat voor zijn mening, besloot hij naar de rechter te stappen. Die oordeelde vandaag dat het begrijpelijk is dat de vader zich zorgen maakt over bijwerkingen, maar dat deze echt maar sporadisch voorkomen. De rechter gaf de jongen dan ook vervangende toestemming om zich te laten vaccineren. De jongen mag de prik op korte termijn halen, vanwege de gezondheidssituatie van zijn oma. Ook hoeft hij niet op een eventueel hoger beroep of eis van de vader te wachten.

Bron: NU.nl