Jouke en Karlijn vielen als een blok voor elkaar, maar moesten hun relatie lange tijd verborgen houden. De kijkers thuis mochten namelijk nog niet op de hoogte zijn van de uitkomst, wat betekent dat dates in het openbaar uit den boze waren. Tot nu toe, want nu de laatste aflevering is uitgezonden kunnen ze éindelijk ook in het openbaar van elkaar genieten.

Gezellige date

Jouke wist het heugelijke moment vast te leggen en deelde er een kiekje van. Op de foto is te zien dat de twee ergens op een terrasje zitten en genieten van een wijntje. ‘Eindelijk samen de wijde wereld in’, zo schrijft Jouke bij de foto.

Toen Boer zoekt Vrouw werd uitgezonden leek het er even op dat Jouke sympathie verloor bij de kijkers. In deze video hoor je waarom.

Bron: Instagram