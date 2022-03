Jouke uit ‘Boer zoekt vrouw’ overvallen door déze vraag van Marion

Voor de 31-jarige melkveehouder Jouke lijkt dat hele kennismakingsproces hem íets te snel te gaan als Marion een belangrijke vraag stelt.

Jouke schrikt in Boer zoekt vrouw

In een promovideo voor de aflevering van zondag staan boer Jouke en Marion net buiten de koeienstallen als ze ‘het’ onderwerp opgooit. Stamelend zegt ze: “Ik vroeg mij af hoe jij wel of niet ooit drugs gebruikt en dat soort dingen. Dit is even helemaal out of the blue.”

De boer is inderdaad overvallen, maar omdat het voor Marion ‘een ding is’, vindt ze het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. ‘Wat de boer niet kent dat vreet hij niet’ gaat niet helemaal op voor Jouke. “Ja, nou, ik heb het weleens geprobeerd. Ik wil alles wel een keer proberen”, vertelt hij. “Maar als ik nu naar een festival ga, ga ik niet met voorbedachte rade daarheen om drugs te gebruiken.”

Waarom is dit een issue?

Volgens de boer is het hoofdstuk drugs inmiddels afgesloten en verleden tijd. “Dat doe ik eigenlijk nooit”, zegt hij over het drugsgebruik. Zijn nieuwsgierigheid is inmiddels wel gewekt, want waarom is dit een belangrijk punt voor Marion? Dáár geeft ze niet echt een antwoord op. “Ik zoek dat niet, laat ik het zo zeggen”, zegt ze om de boot af te houden.

Jouke vindt er wat van. “Marion weet heel goed wat ze wil en wat ze niet wil. Dat vind ik mooi aan haar, maar aan de andere kant beangstigt dat me ook een beetje.”

Bron: KRO-NCRV