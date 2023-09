Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) is overleden

Dat meldt HUMAN in een persbericht. Polak was al een geruime tijd ongeneeslijk ziek.

Carrière Clairy Polak

Clairy Polak maakte in 2003 haar debuut als presentatrice bij het actualiteitenprogramma Nova. In 2006 ging ze aan de slag voor het programma Buitenhof. Ook is zij bekend van het HUMAN-programma Het filosofisch kwintet, dat ze sinds 2011 presenteerde. De eerste vijf jaar deed Polak dat met Ad Verbrugge, later met een steeds wisselende stamgast.

De radio

Polak was ook presentatrice bij de radio. Ze was te horen bij de radioprogramma’s De klassieken, Met het oog op morgen en Medialogica. Voor haar werk bij de radio ontving ze verschillende prijzen, zo werd ze Beste radiomaker in 1998, kreeg ze de Sonja Barend Award in 2010 en won ze de Ere Zilveren Reismicrofoon in 2014.

Bron: NOS