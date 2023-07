Joy uit ‘B&B Vol Liefde’ zet nu ook déze waardevolle bezitting te koop

Als je heel toevallig op zoek bent naar een opgeknapte camper, dan is dít je kans.

Omgebouwde camper

Op zijn Instagram deelt Joy dat zijn (door hem zelf omgebouwde) Volkswagen Crafter te koop staat. Waarom de B&B-eigenaar afstand doet van zijn camper vertelt-ie er niét bij, maar wél dat je de camper voor een bedrag van €45.000 die van jou mag noemen. Niet bepaald een koopje, maar dan heb je ook wat.

Bij Joy zit het ‘m namelijk in de details en die komen ook terug in zijn camper, die onder meer van goudkleurige stopcontacten is voorzien. Ook is de camper smaakvol ingericht. Écht à la Joy!

‘Mount Joy’ in ‘B&B Vol Liefde’

Eerder zette Joy dus ook al een deel van zijn vastgoed in Spanje te koop. De reden? Libelle benaderde hem om wat duidelijkheid te scheppen. Het is in ieder geval goed om te weten dat zijn riante huis (of nouja, huizen) voor €800.000 van jou kunnen zijn.

